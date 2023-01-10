Сломанный туалет, поврежденное лобовое стекло, поломка шасси. Проблемы с самолетами в России

Российская авиация на грани в результате санкций Запада, отрезавшего РФ от поставок запчастей. За первые дни 2023 г. произошли загадочные инциденты с российскими самолетами и рекордное количество аварий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Авария российского самолета. Фото из открытых источников

Одна из отраслей России, которая испытывает наибольший ущерб от санкций, вызванных вторжением Путина в Украину. Эксперты за 2022 год зафиксировали на территории РФ более 130 опасных инцидентов, связанных с самолетами, а также 28 авиакатастроф. Через несколько дней нового года в России уже произошло около 10 опасных случаев.

5 января один из пассажирских самолетов российской компании Utair вынужден был приземлиться на территории Западной Сибири из-за неисправности кондиционера.

6 января рейс Azur Air в Таиланд вернулся в аэропорт Новосибирска спустя шесть часов после взлета. Оказалось, что в самолете с 263 пассажирами на борту было повреждено лобовое стекло. В тот же день другой рейс компании Red Wings сел в аэропорту Казани. В самолете не смогли поднять шасси во время полета.

8 января в российском городе Пермь один из самолетов съехал со взлетной полосы в снежные холмы. Сообщается, что пассажиры не пострадали.

9 января из-за поломки туалета самолет, совершавший рейс в Москву, вынужден был сесть в Аэропорту Казани, после четырех часов полета. В тот же день на востоке РФ потерпел крушение советский пассажирский самолет АН-2 – два человека погибли, других госпитализировали.

10 января Boeing 737 NordStar съехал со взлетной полосы, из-за чего рейс был задержан для 116 пассажиров. После проверки, самолет совершил рейс на следующий день.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за санкций Запада российский бюджет подвергся резкому падению в декабре 2022 года.

Также "Комментарии" писали о российских пропагандистах, угрожающих ядерным ударом по Франции.

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