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Сломанный туалет, поврежденное лобовое стекло, поломка шасси. Проблемы с самолетами в России

С начала 2023 г. в России зафиксировали несколько инцидентов с поломкой пассажирских самолетов. А в 2022 году их было более 100

10 января 2023, 19:50
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Автор:

Slava Kot

Российская авиация на грани в результате санкций Запада, отрезавшего РФ от поставок запчастей. За первые дни 2023 г. произошли загадочные инциденты с российскими самолетами и рекордное количество аварий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сломанный туалет, поврежденное лобовое стекло, поломка шасси. Проблемы с самолетами в России

Авария российского самолета. Фото из открытых источников

Одна из отраслей России, которая испытывает наибольший ущерб от санкций, вызванных вторжением Путина в Украину. Эксперты за 2022 год зафиксировали на территории РФ более 130 опасных инцидентов, связанных с самолетами, а также 28 авиакатастроф. Через несколько дней нового года в России уже произошло около 10 опасных случаев.

5 января один из пассажирских самолетов российской компании Utair вынужден был приземлиться на территории Западной Сибири из-за неисправности кондиционера.

6 января рейс Azur Air в Таиланд вернулся в аэропорт Новосибирска спустя шесть часов после взлета. Оказалось, что в самолете с 263 пассажирами на борту было повреждено лобовое стекло. В тот же день другой рейс компании Red Wings сел в аэропорту Казани. В самолете не смогли поднять шасси во время полета.

8 января в российском городе Пермь один из самолетов съехал со взлетной полосы в снежные холмы. Сообщается, что пассажиры не пострадали.

9 января из-за поломки туалета самолет, совершавший рейс в Москву, вынужден был сесть в Аэропорту Казани, после четырех часов полета. В тот же день на востоке РФ потерпел крушение советский пассажирский самолет АН-2 – два человека погибли, других госпитализировали.

10 января Boeing 737 NordStar съехал со взлетной полосы, из-за чего рейс был задержан для 116 пассажиров. После проверки, самолет совершил рейс на следующий день.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за санкций Запада российский бюджет подвергся резкому падению в декабре 2022 года.

Также "Комментарии" писали о российских пропагандистах, угрожающих ядерным ударом по Франции.



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Источник: https://www.themoscowtimes.com/2023/01/10/sanctioned-russian-aviation-sector-hit-by-slew-of-incidents-in-new-year-a79903
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