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Случайно рассказали, где находится дочь Шойгу. Ключевая деталь отразилась в стекле

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу сбежала с мужем призывного возраста в другую страну. Там она живет в дорогой гостинице и наслаждается жизнью, пока ее отец угрожает миру ядерными ударами.

сегодня, 15:22 comments2083
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Автор:

Slava Kot

Российский политик Денис Долженко выложил фото, где сообщил, что встретился с дочерью министра обороны России Ксенией Шойгу. Все бы ничего, но россиянин заявил, что они в России, однако одна деталь выдала истинное месторасположение дочери Шойгу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политика Антона Геращенко.

Случайно рассказали, где находится дочь Шойгу. Ключевая деталь отразилась в стекле

Сергей Шойгу и его дочь. Фото из открытых источников

Российский политик от партии "Единая Росия" Денис Долженко опубликовал в Telegram фото с дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу. Россиянин написал, что он с дочерью российского чиновника находится в Вологде. Однако, на стекле отразилось лого роскошного магазина одежды Louis Féraud, которого никогда не было в российском городе, он находится в Дубае.

Интересно, что Денис Долженко был исключен из организации "Единая Росия" из-за дискредитации политической партии, ведь он публиковал фото по отдыху в Дубае.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отмечает, что Ксения Шойгу сбежала из страны, а ее отец угрожает ядерными угрозами. Кроме того, отмечается, что мужчина Ксении Шойгу также находится в курортном городе, несмотря на то, что он призывный возраст.

Случайно рассказали, где находится дочь Шойгу. Ключевая деталь отразилась в стекле - фото 2

Известно, что дочь министра обороны России остановилась в отеле Caesars Palace Dubai, где номер на сутки стоит около 600 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за западных санкций в России все больше изнашиваются самолеты и происходят аварийные инциденты: от поломанного туалета до разбитого лобового стекла и проблем с шасси.

Также "Комментарии" писали о том, что российские оккупанты принудительно заставляют идти в российскую армию украинцев с временно оккупированных территорий, кроме того, под мобилизацию попадают люди с инвалидностью.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1612857815214821399
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