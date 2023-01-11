Случайно рассказали, где находится дочь Шойгу. Ключевая деталь отразилась в стекле

Российский политик Денис Долженко выложил фото, где сообщил, что встретился с дочерью министра обороны России Ксенией Шойгу. Все бы ничего, но россиянин заявил, что они в России, однако одна деталь выдала истинное месторасположение дочери Шойгу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политика Антона Геращенко.

Сергей Шойгу и его дочь. Фото из открытых источников

Российский политик от партии "Единая Росия" Денис Долженко опубликовал в Telegram фото с дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу. Россиянин написал, что он с дочерью российского чиновника находится в Вологде. Однако, на стекле отразилось лого роскошного магазина одежды Louis Féraud, которого никогда не было в российском городе, он находится в Дубае.

Интересно, что Денис Долженко был исключен из организации "Единая Росия" из-за дискредитации политической партии, ведь он публиковал фото по отдыху в Дубае.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отмечает, что Ксения Шойгу сбежала из страны, а ее отец угрожает ядерными угрозами. Кроме того, отмечается, что мужчина Ксении Шойгу также находится в курортном городе, несмотря на то, что он призывный возраст.





Известно, что дочь министра обороны России остановилась в отеле Caesars Palace Dubai, где номер на сутки стоит около 600 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за западных санкций в России все больше изнашиваются самолеты и происходят аварийные инциденты: от поломанного туалета до разбитого лобового стекла и проблем с шасси.

Также "Комментарии" писали о том, что российские оккупанты принудительно заставляют идти в российскую армию украинцев с временно оккупированных территорий, кроме того, под мобилизацию попадают люди с инвалидностью.

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