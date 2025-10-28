logo

BTC/USD

113635

ETH/USD

4037.8

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Смертельно больная пропагандистка Кремля сделала безумное заявление об оккупации Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельно больная пропагандистка Кремля сделала безумное заявление об оккупации Киева

Пропагандистка решила похвастаться, но что-то пошло не так.

28 октября 2025, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная своими оправданиями террористического вторжения России в Украину, якобы получила первую повестку украинского суда. Параллельно борющаяся с онкологическим заболеванием Симоньян отреагировала на это в своем Telegram-канале, неожиданно признав неприятные вещи о войне.

Смертельно больная пропагандистка Кремля сделала безумное заявление об оккупации Киева

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Пропагандистка обнародовала повестку, якобы изданную Шевченковским районным судом Киева, в которой ее вызывают как обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганду войны, оправдание вооруженной агрессии РФ и геноцид.

Смертельно больная пропагандистка Кремля сделала безумное заявление об оккупации Киева - фото 2

Симоньян своеобразно отреагировала на это сообщение.

"В Киеве снова прилил оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30 октября. Не возьмем мы Киев до 30 октября, ребята, ну никак, к сожалению", — написала она.

Пропагандистка пыталась избежать обвинений в дискредитации российской армии, поэтому добавила, что не исключает "иного развития событий" в будущем.

"А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток", — заявила Симоньян.

Несмотря на ее показной оптимизм, ситуация для самой Симоньяна остается неутешительной. В последнее время ее Telegram-канал все чаще наполняется пессимистическими сообщениями о лечении онкологии. Она сообщила, что перенесла операцию и курс химиотерапии, а ее дальнейшее состояние остается неопределенным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Симоньян п ублично поклонилась Путину. Одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян, сейчас борющаяся с онкологией и недавно похоронившая своего мужа-пропагандиста, вышла на публику, чтобы с размахом отметить 20-летний юбилей телеканала RT, распространяющего пропаганду Кремля в мире. На торжественную часть, проведенную Большим театром, приехал сам Путин. Поэтому Симоньян, занимающая должность главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", как могла начала доказывать свою верность режиму Кремля. Прямо перед Путиным Маргарита Симоньян поклонилась главе Кремля и поблагодарила его за возможность работать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости