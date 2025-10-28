Смертельно больная пропагандистка Кремля сделала безумное заявление об оккупации Киева

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная своими оправданиями террористического вторжения России в Украину, якобы получила первую повестку украинского суда. Параллельно борющаяся с онкологическим заболеванием Симоньян отреагировала на это в своем Telegram-канале, неожиданно признав неприятные вещи о войне.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Пропагандистка обнародовала повестку, якобы изданную Шевченковским районным судом Киева, в которой ее вызывают как обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганду войны, оправдание вооруженной агрессии РФ и геноцид.

Симоньян своеобразно отреагировала на это сообщение.

"В Киеве снова прилил оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30 октября. Не возьмем мы Киев до 30 октября, ребята, ну никак, к сожалению", — написала она.

Пропагандистка пыталась избежать обвинений в дискредитации российской армии, поэтому добавила, что не исключает "иного развития событий" в будущем.

"А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток", — заявила Симоньян.

Несмотря на ее показной оптимизм, ситуация для самой Симоньяна остается неутешительной. В последнее время ее Telegram-канал все чаще наполняется пессимистическими сообщениями о лечении онкологии. Она сообщила, что перенесла операцию и курс химиотерапии, а ее дальнейшее состояние остается неопределенным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Симоньян п ублично поклонилась Путину. Одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян, сейчас борющаяся с онкологией и недавно похоронившая своего мужа-пропагандиста, вышла на публику, чтобы с размахом отметить 20-летний юбилей телеканала RT, распространяющего пропаганду Кремля в мире. На торжественную часть, проведенную Большим театром, приехал сам Путин. Поэтому Симоньян, занимающая должность главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", как могла начала доказывать свою верность режиму Кремля. Прямо перед Путиным Маргарита Симоньян поклонилась главе Кремля и поблагодарила его за возможность работать.