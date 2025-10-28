logo_ukra

BTC/USD

113635

ETH/USD

4037.8

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Смертельно хвора пропагандистка Кремля зробила божевільну заяву про окупацію Києва
commentss НОВИНИ Всі новини

Смертельно хвора пропагандистка Кремля зробила божевільну заяву про окупацію Києва

Пропагандистка вирішила похвалитися, але щось пішло не так.

28 жовтня 2025, 21:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка відома своїми виправданнями терористичного вторгнення Росії в Україну, нібито отримала першу повістку від українського суду. Симоньян, що зараз паралельно бореться з онкологічним захворюванням, відреагувала на це у своєму Telegram-каналі, несподівано визнавши неприємні речі про війну.

Смертельно хвора пропагандистка Кремля зробила божевільну заяву про окупацію Києва

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Пропагандистка оприлюднила повістку, нібито видану Шевченківським районним судом Києва, у якій її викликають як обвинувачену у посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді війни, виправданні збройної агресії РФ та геноциді.

Смертельно хвора пропагандистка Кремля зробила божевільну заяву про окупацію Києва - фото 2

Симоньян своєрідно відреагувала на це повідомлення.

"У Києві знову прилив оптимізму. Шлють мені повістку в суд на 30-те жовтня. Не візьмемо ми Київ до 30-го жовтня, хлопці, ну ніяк, на жаль", — написала вона.

Втім, пропагандистка намагалася уникнути звинувачень у дискредитації російської армії, тому додала, що не виключає "іншого розвитку подій" у майбутньому.

"А як візьмемо — так одразу з’явлюся, без усяких повісток", — заявила Симоньян.

Попри її показний оптимізм, ситуація для самої Симоньян залишається невтішною. Останнім часом її Telegram-канал дедалі частіше наповнюється песимістичними дописами про лікування онкології. Вона вже повідомила, що перенесла операцію та курс хіміотерапії, а її подальший стан залишається невизначеним.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Симоньян публічно вклонилася Путіну. Одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян, яка зараз бореться з онкологією та нещодавно поховала свого чоловіка-пропагандиста, вийшла на публіку, щоб з розмахом відзначити 20-річний ювілей  телеканалу RT, який поширює пропаганду Кремля у світі. На урочисту частину, яку провели Більшому театрі, приїхав сам Путін.  Тож Симоньян, яка займає посаду головного редактора телеканалу RT і медіагрупи "Росія сьогодні" як могла почала доводити свою вірність режиму Кремля. Прямо перед Путіним Маргарита Симоньян вклонилася очільнику Кремля і подякувала йому за можливість працювати.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини