Смертельно хвора пропагандистка Кремля зробила божевільну заяву про окупацію Києва

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка відома своїми виправданнями терористичного вторгнення Росії в Україну, нібито отримала першу повістку від українського суду. Симоньян, що зараз паралельно бореться з онкологічним захворюванням, відреагувала на це у своєму Telegram-каналі, несподівано визнавши неприємні речі про війну.

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Пропагандистка оприлюднила повістку, нібито видану Шевченківським районним судом Києва, у якій її викликають як обвинувачену у посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді війни, виправданні збройної агресії РФ та геноциді.

Симоньян своєрідно відреагувала на це повідомлення.

"У Києві знову прилив оптимізму. Шлють мені повістку в суд на 30-те жовтня. Не візьмемо ми Київ до 30-го жовтня, хлопці, ну ніяк, на жаль", — написала вона.

Втім, пропагандистка намагалася уникнути звинувачень у дискредитації російської армії, тому додала, що не виключає "іншого розвитку подій" у майбутньому.

"А як візьмемо — так одразу з’явлюся, без усяких повісток", — заявила Симоньян.

Попри її показний оптимізм, ситуація для самої Симоньян залишається невтішною. Останнім часом її Telegram-канал дедалі частіше наповнюється песимістичними дописами про лікування онкології. Вона вже повідомила, що перенесла операцію та курс хіміотерапії, а її подальший стан залишається невизначеним.

