Российский диктатор Владимир Путин планирует встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, однако из-за санкций Евросоюза его самолет не может пролетать над большинством стран Европы. Об этом говорится в материале Air Live.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, вероятный маршрут пройдет через турецкое и сербское воздушное пространство, что увеличит продолжительность полета примерно на три часа.

Из-за санкций и запрета на использование воздушного пространства ЕС для российских правительственных самолетов после начала вторжения в Украину, самолет Ил-96 Путина не может пролетать над большинством стран Евросоюза.

Журналисты отмечают, это означает, что для полета в Будапешт экипажу придется прокладывать обходной маршрут вне ЕС, даже несмотря на то, что сама Венгрия является членом блока.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предстоящую встречу "отличной новостью для всех миролюбивых людей мира" и заявил, что подготовка к мирному саммиту США-Россия уже продолжается.

Аналитики отмечают, что полет над Черным морем остается рискованным из-за военной активности в регионе.

Также издание "Комментарии" сообщало – разговор Путина и Трампа был настолько "успешным", что россияне начинают придумывать в истерике еще более фантастические проекты, чтобы как-то поддерживать с ними контакт и оправдать какое-либо сотрудничество с ними. Дмитриев, например, предложил Маску построить туннель между США и Россией. Пожалуй, для экспорта северных оленей, которые не успели экспортировать в Китай. Об этом рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.