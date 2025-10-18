ЗМІ назвали дві країни, які допоможуть Путіну дістатися до Будапешту

Російський диктатор Володимир Путін планує зустріч із Дональдом Трампом у Будапешті, проте через санкції Євросоюзу його літак не може пролітати над більшістю країн Європи. Про це йдеться у матеріалі Air Live.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, ймовірний маршрут пройде через турецький та сербський повітряний простір, що збільшить тривалість польоту приблизно на три години.

Через санкції та заборону на використання повітряного простору ЄС для російських урядових літаків після початку вторгнення в Україну літак Іл-96 Путіна не може пролітати над більшістю країн Євросоюзу.

Журналісти зазначають, що це означає, що для польоту в Будапешт екіпажу доведеться прокладати обхідний маршрут поза ЄС, навіть незважаючи на те, що сама Угорщина є членом блоку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав майбутню зустріч "відмінною новиною для всіх миролюбних людей світу" та заявив, що підготовка до мирного саміту США-Росія вже триває.

Аналітики зазначають, що політ над Чорним морем залишається ризикованим через воєнну активність у регіоні.

