Руководящие должности в Чечне занимают 30 родственников Рамзана Кадырова. По оценкам медиа, в прошлом году члены семьи главы Чечни получили рекордное количество назначений.

Родственники Кадырова занимают высокие должности в Чечне. Фото из открытых источников

Как пишет The Moscow Times, из 158 влиятельных чиновников в Чечне 30% являются родственниками Кадырова, 23% – односельчанами главы республики, а 12% – друзьями и родственниками друзей.

Как известно, в 2021 году дочь Кадырова Айшата была назначена министром культуры Чечни. На момент назначения ей было всего 22 года.

Издание отмечает, что российский закон о государственной гражданской службе запрещает принятие на госслужбу близких родственников, если один из них подчинен другому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.

