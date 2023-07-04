СМИ узнали, что делает Путин после мятежа, чтобы удержать власть

Российский диктатор Владимир Путин боится окончательно потерять власть после мятежа Пригожина. Поэтому сейчас активно пытается предпринять все меры, чтобы получить большую лояльность силовиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что Путин осыпал похвалами российских силовиков и отметил "решительность и мужество" войск РФ. Кроме того, чтобы продемонстрировать свою "любовь к народу" во время кризиса, Путин впервые за годы решился пожать руки своим "сторонникам" и даже поцеловал молодую женщину в лоб.

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Как сообщает издание, нет подтверждения ареста причастных к мятежу или людей, близких к Пригожину. Это резко контрастирует с последствиями попытки государственного переворота в Турции 2016 года, когда в течение полугода было арестовано около 40 тысяч человек.

Сообщения о судьбе генерала Сергея Суровикина, которого считают близким к Пригожину, были спекулятивными. Некоторые из них, в том числе от американских чиновников, свидетельствовали, что он мог быть задержан или арестован. В то же время появлялись заявления, что Суровикина "вскоре отпустят", если вообще задерживали.

"Арест генералов "бросил бы армию в беспорядок", – сказал собеседник NYT, который знаком с Путиным десятилетиями; он говорил на условиях анонимности, поскольку опасался последствий за обсуждение чувствительных вопросов.

"Очевидная осторожность стала еще одним свидетельством того, что Путин, несмотря на разительный гнев из-за того, что он называет "предательством" Пригожина, тянется к привычному набору инструментов для удержания власти", — говорится в материале.

В частности, Путин повышает зарплаты солдатам и сотрудникам правоохранительных органов. Также, как сообщает NYT, он пообещал предоставить больше оружия одному из самых преданных руководителей своей службы безопасности – главе Национальной гвардии Виктору Золотову.



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