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СМИ узнали, что делает Путин после мятежа, чтобы удержать власть

По информации NYT, Путин после мятежа "покупает" лояльность силовиков, чтобы удержать власть

сегодня, 17:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин боится окончательно потерять власть после мятежа Пригожина. Поэтому сейчас активно пытается предпринять все меры, чтобы получить большую лояльность силовиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times". 

СМИ узнали, что делает Путин после мятежа, чтобы удержать власть

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что Путин осыпал похвалами российских силовиков и отметил "решительность и мужество" войск РФ. Кроме того, чтобы продемонстрировать свою "любовь к народу" во время кризиса, Путин впервые за годы решился пожать руки своим "сторонникам" и даже поцеловал молодую женщину в лоб.


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Как сообщает издание, нет подтверждения ареста причастных к мятежу или людей, близких к Пригожину. Это резко контрастирует с последствиями попытки государственного переворота в Турции 2016 года, когда в течение полугода было арестовано около 40 тысяч человек. 

Сообщения о судьбе генерала Сергея Суровикина, которого считают близким к Пригожину, были спекулятивными. Некоторые из них, в том числе от американских чиновников, свидетельствовали, что он мог быть задержан или арестован. В то же время появлялись заявления, что Суровикина "вскоре отпустят", если вообще задерживали.

"Арест генералов "бросил бы армию в беспорядок", – сказал собеседник NYT, который знаком с Путиным десятилетиями; он говорил на условиях анонимности, поскольку опасался последствий за обсуждение чувствительных вопросов. 

"Очевидная осторожность стала еще одним свидетельством того, что Путин, несмотря на разительный гнев из-за того, что он называет "предательством" Пригожина, тянется к привычному набору инструментов для удержания власти", — говорится в материале.

В частности, Путин повышает зарплаты солдатам и сотрудникам правоохранительных органов. Также, как сообщает NYT, он пообещал предоставить больше оружия одному из самых преданных руководителей своей службы безопасности – главе Национальной гвардии Виктору Золотову.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/07/04/world/europe/russia-putin-prigozhin.html
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