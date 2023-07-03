Что ждет путинский режим ближайшие пару месяцев – чем сейчас заняты российские элиты

В ЧВК "Вагнер" спустя неделю после провалившегося мятежа объявили о временной приостановке работы центров по набору сотрудников на 1 месяц. В качестве причин такого шага указан переезд ЧВК в Беларусь и "временное не участие в "специальной военной операции". На территории РФ происходит сворачивание практически всех структур, так или иначе связанных с руководителем вагнеровцев Евгением Пригожиным. В Офисе президента Украины заявляют, что власть в РФ после попытки пригожинского мятежа может оказаться под контролем представителей силовой некой группировки. А вместо явно ослабевшего и заведшего РФ в тупик войны Путина российские элиты могут подыскивать консенсунсную фигуру – и точно не из близкого окружения одряхлевшего диктатора. Как оцениваете происходящее в стране-агрессоре после вагнеровского бунта? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Проблема у путинского режима не в Пригожине, а в целом во фронде, условной "пятой колонне" внутри режима, которая уже сформировалась

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец не сомневается, что вагнеровский бунт случился с полного согласия части российского генералитета.

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"И фамилии заговорщиков Путину прекрасно известны. Только вскрывшаяся часть демонстрирует нам генерала Суровикина, его зама Юдина. Также в списке подозреваемых – командующий Росгвардией (Золотов), олигарх Ковальчук, а также замглавы Администрации президента – Кириенко. Малую часть того, что влиятельное лобби силовиков, армейских генералов, недовольны ходом войны (в частности — руководством Шойгу как министра обороны) и продемонстрировали Путину с помощью пригожинского мятежа", – поясняет эксперт.

Интересно, продолжает он, что Пригожин и его наемники, находясь на территории Беларуси, теперь даже ближе к Москве, чем были 24 июня, когда пошли на нее маршем из Ростова.

"Нет сомнений, что этот мятеж – только первая часть разыгрывающегося действа. Будет вторая, а возможно – и третья", – прогнозирует Тарас Березовец.

По его мнению, Пригожин, если останется жив, имеет выбор. Может сдаться западным разведкам, передать всю информацию, которой владеет по поводу Путина. Или же попытаться скрыться в Африке, занимаясь какими-то проектами там.

"Но поскольку он – человек амбициозный, его интересуют не только деньги, но и возможности, власть, Пригожин, безусловно, будет играть дальше. Несмотря на то, что эта история может закончиться для него фатально. Впрочем, проблема у путинского режима не в Пригожине, а в целом во фронде, условной "пятой колонне" внутри режима, которая уже сформировалась. И готовится взять реванш за то, что Путин так и не пошел на требование убрать начальника генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. Поэтому в ближайшие пару месяцев мы, думаю, увидим продолжение мятежа", – констатирует Тарас Березовец.

Российские элиты понимают, что у страны во главе с Путиным мало шансов вернуться в полной мере в мировое сообщество

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин поделился таким комментарием:

Те, кто мог помогать организовать путч, ориентируясь на подобный, происшедший в 1991 году. После ухода верной Пригожину части ЧВК "Вагнер" в Беларусь репрессии против остальных потенциальны пособников Пригожина усилились. Именно поэтому я говорю об укреплении путинского режима. Он пытается крепче взять под контроль силовой блок. Но, как ни парадоксально, сам всё больше оказывается под его влиянием. Как бы то ни было, мы видим усиление диктатуры, карательных мер. При этом российское общество само всегда просит жесткую руку. Теперь получит ее по полной программе". "Пригожинский мятеж для российской власти сделал определенную услугу. Речь о том, что правящий режим начал где-то даже укрепляться. После этого бунта усилились карательные меры, был задержан ряд офицеров и даже генералов, включая Суровикина

По мнению Влада Волошина, российские элиты понимают, что у страны во главе с Путиным мало шансов вернуться в полной мере в мировое сообщество. Путь на Запад фактически отрезан. Санкции давят всё больше. Соответственно, прогнозирует он, будет проходить своеобразный кастинг – кто для мировых элит из потенциальных новых кандидатов на пост российского президента (а очередные выборы намечены в 2024 оду) выглядит менее токсичным и наиболее рукоподаваемым.

"На данный момент такой персоналии, которая устраивали бы и российское общество, и мировое сообщество – нет. И во время этого поиска – именно силовики будут всё больше прибирать власть к своим рукам. Увеличивая свое влияние на Путина. И тут я согласен с оценками Офиса президента", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что санкции, репрессии против части военных, против верхушки "Вагнера", сам факт их восстанья показывают – Путин теряет влияние на силовой блок, на внутреннюю политику.

"Когда найдут нужную персону, мы можем увидеть вторую серию путчей, – считает Влад Волошин. – Россия любит эффектные приходы к власти нового правителя. Впрочем, чтобы в глазах мирового сообщества выглядеть "реформаторами", готовыми идти по пути позитивных перемен, элиты, которые выиграют во внутривидовой борьбе, могут провести показательный акт передачи власти. Не свержение Путина, а что-то более близкое к как бы демократическим процессам. Чтобы и российское общество, и мировое сообщество поверили, что начинаются перемены к лучшему. А перемены эти станут возможны, лишь если мы создадим для них соответствующую почву на поле боя".

Хозяин Кремля понимает слабость своей позиции

По мнению политолога, преподавателя Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, основные последствия неудачного мятежа Пригожина можно на данный момент условно разделить на две группы.

Первая – прямые последствия, которые видим уже сейчас.

"Они очевидны, – считает политолог. – То, что вагнеровцы останавливают свою работы в РФ, с фронта как ЧВК выводится (у желающих есть возможность подписать контракты с Минобороны). Это будет иметь последствия для российской оккупационной армии, хоть степень серьезности пока предсказать сложно. Кроме того, начинаются серьезные чистки в российской армии. Часть военного руководства продемонстрировала свою нелояльность Путину. Мы не знаем, насколько соответствует действительности информация об аресте Суровикина. Но факт в том, что он, действительно, пропал. И, скорее всего, уже никогда в руководстве армии не появится. Так или иначе, происходящее ослабляет российскую армию".

Второй момент – кроме этих краткосрочных последствий, есть и стратегические.

Более того – ее продемонстрировал лично Путин. Не случайно сразу после подавления мятежа он начал резкую информационную активность. И награждал военных, которые якобы помогли придушить мятеж, а параллельно рассказывал, как дорого обошлись российской казне вагнеровцы И ездил в Дагестан, где якобы встречался с людьми что для нынешнего Путина, мягко говоря, нетипично Всё это свидетельствует о том, что хозяин Кремля понимает слабость своей позиции. Что он продемонстрировал неспособность контролировать ситуацию в РФ. И это создает возможности, чтобы определенные группы диктовали ему свою волю силовым способом. Вопрос лишь — кто, как и когда. Но то, что ситуация повториться – факт", – уверен Петр Олещук. "Российская власть продемонстрировала свою слабость

По большому счету, продолжает он, происшедшее может стать последним гвоздем в политический гроб Путина.

"Своими геополитическими авантюрами он уже завел РФ во внешнеполитический, экономический, военный тупик. При этом постоянно опирался на выстроенный ему российской пропагандой образ постоянного победителя, который найдет выход из любой ситуации. Но сейчас всё складывается таким образом, что вряд ли именно он сможет найти выход, – считает эксперт. – В конечном счете, российская элита может прийти к консенсусному решению, что всем без Путина будет лучше, чем с Путиным. Похоже, он сам это понимает. Отсюда все эти чистки, репрессии, расправы с потенциальными оппонентами. Это будет усиливаться, втягивая РФ в определенный хаос. И сколько продлится эта история, сейчас не спрогнозирует никто".

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