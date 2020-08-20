СМИ узнали, что случилось с Навальным в самолете

У Алексея Навального развился отек мозга после того, как его госпитализировали во время перелета из Томска в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

По данным источника, токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня.

К такому предварительному выводу пришли врачи, которые лечат Алексея Навального. Легче, правда, от этого не стало.

Природа вещества пока врачам неизвестна. Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином. Врачи, по их собственным словам, провели кучу анализов Алексею, но всё равно не могут понять, что с ним. Главное сейчас — определить, что за вещество попало в организм к Навальному, чтобы медики смогли использовать антидот (если такой есть). На фоне воздействия токсичного вещества у Алексея развился отёк мозга.

Как ранее сообщали "Комментарии", главный оппозиционер России пребывает в коме.

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