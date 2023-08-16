СМИ узнали, где сейчас Суровикин, который считается главным союзником Пригожина

Российский генерал Сергей Суровикин, который считается человеком, который вступил в сговор с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, был отстранен от руководящей роли в войне, которую путинский режим развязал в Украине. В настоящее время Суровикин под домашним арестом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на сообщения, которые активно обсуждают российские военные блогеры.

Генерал Сергей Суровикин. Фото: из открытых источников

Так, по информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, которым, как считается, управляет человек близкий к российским силовикам, Суровикин сейчас находится "под своего рода домашним арестом" – он не может покинуть квартиру, в которой находится, но есть разрешением на его посещение, правда это разрешение имеют не все, а лишь некоторые из его подчиненных.

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Суровикин, известный как "Генерал Армагеддон" за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии, не появлялся на публике с момента так называемого похода "вагнеровцев" на Москву в июне 2023 года, после того как распространились сообщения о том, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

"Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился во подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", – сообщили в ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы его "забыли".

Там также отметили, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принимать один человек", и чем дольше генерал будет в тени, тем вероятнее, что этот человек "остынет", — имея в виду кремлевского диктатора Владимира Путина.

Эта информация появилась через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы, сообщил, что Суровикин был отстранен от должности командующего оккупационными силами в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин в конце концов может вернуться, заявив, что генерал может быть полезен армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

Кремль еще не сделал официального публичного заявления о местонахождении генерала Сергея Суровикина и никак не комментировал то, что он якобы знал о походе наемников Евгения Пригожина.

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