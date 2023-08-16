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СМИ узнали, где сейчас Суровикин, который считается главным союзником Пригожина

По информации Politico, Суровикина отправили под домашний арест и отстранили от военного руководства

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский генерал Сергей Суровикин, который считается человеком, который вступил в сговор с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, был отстранен от руководящей роли в войне, которую путинский режим развязал в Украине. В настоящее время Суровикин под домашним арестом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на сообщения, которые активно обсуждают российские военные блогеры.

СМИ узнали, где сейчас Суровикин, который считается главным союзником Пригожина

Генерал Сергей Суровикин. Фото: из открытых источников

Так, по информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, которым, как считается, управляет человек близкий к российским силовикам, Суровикин сейчас находится "под своего рода домашним арестом" – он не может покинуть квартиру, в которой находится, но есть разрешением на его посещение, правда это разрешение имеют не все, а лишь некоторые из его подчиненных.


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Суровикин, известный как "Генерал Армагеддон" за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии, не появлялся на публике с момента так называемого похода "вагнеровцев" на Москву в июне 2023 года, после того как распространились сообщения о том, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

"Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился во подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", – сообщили в ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы его "забыли".

Там также отметили, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принимать один человек", и чем дольше генерал будет в тени, тем вероятнее, что этот человек "остынет", — имея в виду кремлевского диктатора Владимира Путина.

Эта информация появилась через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы, сообщил, что Суровикин был отстранен от должности командующего оккупационными силами в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин в конце концов может вернуться, заявив, что генерал может быть полезен армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

Кремль еще не сделал официального публичного заявления о местонахождении генерала Сергея Суровикина и никак не комментировал то, что он якобы знал о походе наемников Евгения Пригожина.

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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-general-armageddon-sergei-surovikin-removed-military-leadership-under-house-arrest-reports/
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