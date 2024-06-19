СМИ узнали, как Путин дружбой с Ыном хочет заставить Запад и Украину пойти на переговоры

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к основанному на общей враждебности к Западу и его союзникам партнерству, который расширяет возможности обоих лидеров и углубляет глобальные линии разломов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

"Отношения между двумя странами — это не просто необходимость. Мы видим, как оба государства формируют все более согласованный единый фронт и выступают против Соединенных Штатов Америки и Запада", — заявил преподаватель политики в Оксфордском университете Эдвард Хауэлл.

Путин поехал к Ким Чен Ыну после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и саммита "Большой семерки", где западные лидеры продемонстрировать свою солидарность относительно войны РФ против Украины.

Старший директор по вопросам политики Центра контроля над вооружениями и нераспространением Джон Эрат считает, что Владимир Путин может использовать этот визит, чтобы заручиться постоянной поддержкой КНДР, а также показать миру, что Москва не одна.

"Путин подчеркивает, что у России есть друзья — и пропагандирует идею, что война для Украины не выигрышна, потому что у России не закончится оружие", — считает эксперт.

По его мнению, также московский правитель может рассматривать отношения с Кимом как способ "поднять призрак ядерной войны", используя беспокойство Вашингтона и Южной Кореи, чтобы союзники Украины заставили ее пойти на переговоры на условиях РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею является актом отчаяния. Это должно вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.



