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Война в Украине: какой шаг Путина в Госдепе назвали признаком отчаяния

У Байдена выразили обеспокоенность из-за визита Путина в КНДР

сегодня, 07:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею является актом отчаяния. Это должно вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Война в Украине: какой шаг Путина в Госдепе назвали признаком отчаяния

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава Госдепа заявил, что визит Владимира Путина в Северную Корею стал признаком его отчаяния укрепить отношения со странами, которые могут поддержать его войну против Украины.

Госсекретарь добавил, что поддержка Китая позволила России сохранить свою оборонно-промышленную базу, поставляя 70% станков, которые Москва импортирует, и 90% микроэлектроники.

"Это должно прекратиться", — сказал Энтони Блинкен.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что углубление сотрудничества между Россией и КНДР является тенденцией, которая должна вызвать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове.

Также она упомянула и поддержку народа Украины, который защищает свою свободу и независимость от российской агрессии, и вторжения.

Напомним, Владимир Путин решил отправиться в КНДР на встречу с диктатором Ким Чен Ыном. При этом The Washington Post предположило, что главе Кремля нужно еще больше оружия от Северной Кореи.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты и страны Запада обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России, что помогает агрессору производить оружие. Такое заявление во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.




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Источник: https://www.reuters.com/world/nato-worried-russia-may-support-north-koreas-missile-nuclear-programs-2024-06-18/
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