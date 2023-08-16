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СМИ узнали, какие страны мира готовы продавать оружие России

Всего шесть стран выставили свое вооружение на российской выставке "Армия-2023".

сегодня, 15:57
Автор:
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Slava Kot
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14 августа в России началась выставка военного вооружения "Армия-2023", являющаяся важным показателем тех стран, которые готовы продавать свое оружие российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Defense Express.

СМИ узнали, какие страны мира готовы продавать оружие России

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Кремль утверждает, что военная выставка "Армия-2023" — это международное мероприятие, на котором принимают участие более 80 иностранных делегаций. Однако оказывается, что здесь Кремль перечислил все визиты представительств, а не страны, непосредственно участвующие в выставке.


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Только шесть стран приняли участие в выставке и представили свою военную технику, ими оказались Индия, Китай, Вьетнам, Пакистан, Иран и Беларусь.

"Участие западных стран в выставке вооружения "Армия-2023" является достаточно важным маркером готовности этих государств сотрудничать с рашистами", — сообщает ресурс Defense Express.

К примеру Индия продолжает покупать российское вооружение, в частности системы С-400, а также работает над собственным аналогом российской ракеты "Оникс". Китай на выставке был представлен больше всего. Делегация во главе с министром обороны Китая Ли Шанфу показала беспилотники, системы ПВО, а часть ее экспозиции была сосредоточена на авиации и кораблестроении.

Также свое оружие показал один из самых крупных партнеров России Иран. А Беларусь уже является частью военно-промышленного комплекса России, сообщает Defense Express. Кроме того, ресурс считает, что Китай теперь рассматривает Россию как потенциального покупателя их оружием из-за постоянной войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ назвали три страны, являющиеся главными союзниками Путина в Европе.

Также "Комментарии" писали о военно-морских силах Вооруженных сил Украины, назвавших количество крупных российских десантных лодок Черноморского флота РФ, которые больше не функционируют после украинских ударов.



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Источник: https://defence-ua.com/people_and_company/hto_u_sviti_gotovij_prodavati_zbroju_rf_lishe_shist_krajin_vzjali_uchast_u_rashiskomu_dijstvi_armija_2023-12534.html
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