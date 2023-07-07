СМИ узнали, кто в РФ копирует Путина и тоже использует двойников

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может иметь двойников, чтобы замаскировать свои передвижения и обезопасить себя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится на территории России.

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"По состоянию на утро четверга он находился в Санкт-Петербурге, а потом, возможно, он поехал в Москву, возможно, еще куда-то, но он не находится на территории Беларуси", — отметил Лукашенко.

Ранее именно Лукашенко выступил посредником во время бунта Пригожина и его "похода" на Москву. Тогда сообщалось, что все обвинения с Пригожина в РФ снимут и он "уйдет" в Беларусь.

Издание приводит слова сотрудника Пентагона, который на условиях анонимности при обсуждении конфиденциальной разведывательной информации рассказал, что Пригожин находился в России большую часть времени после мятежа.

"Неясно, был ли он в Беларуси, отчасти потому, что Пригожин, очевидно, использует двойников, чтобы замаскировать свои движения", — говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и реагирование на него российских властей остается одной из топ-тем вторую неделю. По данным британской разведки, российское руководство, похоже, устроило разбирательства среди высшего офицерского состава, некоторые высокопоставленные генералы (тот же Суровикин) могут быть арестованы. А 5 июля российские СМИ опубликовали кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина в Петербурге. По мнению замминистра обороны Украины Анны Маляр, пригожинский бунт и последующие события привели к тому, что многие россияне начали пересматривать свое отношение к высшему руководству страны-агрессора в худшую сторону. О чем говорят действия Кремля последнего времени в ракурсе реакции на мятеж? Почему затих Пригожин – стоит ли его уже списывать со счетов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



