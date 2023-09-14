СМИ узнали, о каком вопросе войны в РФ запрещено говорить даже пропагандистам

Российские провластные СМИ получили от администрации президента РФ "настоятельную просьбу" как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации, а также не публиковать даже официальные опровержения этих "слухов" относительно мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Meduza", со ссылкой на источники в пропагандистских изданиях и в АП.

Кремль. Фото: из открытых источников

Работник одного из провластных таблоидов объяснил изданию, что комментарии относительно мобилизации набирают большое количество просмотров и многие люди узнают о так называемых "фейках" именно из них. "А как у нас (в России) считается — если власть что-то опровергает, значит, точно будет", — отметил источник.

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Собеседники издания отметили, что просьба администрации президента страны-агрессора, например, касается заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в частности относительно "опровержения" информации о новой волне мобилизации.

Этот депутат стал известным в сентябре прошлого года, когда "опроверг" подготовку мобилизации прямо накануне ее начала.

Вместо новостей с комментариями о возможной мобилизации в Кремле предложили пропагандистам сделать упор на публикации о наборе контрактников, который якобы идет "очень успешно".

Источник издания, близкий к администрации президента РФ, в свою очередь, объяснил такую рекомендацию тем, что само упоминание о мобилизации "очень тревожит общество": "Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше", — отметил источник.

Сообщается, что накануне президентских выборов 2024 года такая "тревожность" Кремлю не нужна: "Она влияет на настроения людей, у части из них она может перерасти в протестные настроения. Такие будут голосовать против [Путина] или не пойдут на выборы", — говорит источник.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин рассказал, сколько еще набрал "добровольцев" на войну в Украину.



