Сможет ли Путин вовлечь Беларусь в войну: какое решение примет Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не осмелится начать войну против Украины, поскольку осознает, что его армия не будет воевать против украинцев, заявил в эфире "Эспрессо" глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Лукашенко и Путин

По его словам, Лукашенко демонстрирует последовательность своих действий. Когда Вооруженные Силы Украины начали операцию в Курской области, российские медиа обвиняли его в ответственности за это наступление, теперь же он делает вид, что выступает в поддержку России, призывая страны СНГ встать на ее сторону, и стягивает войска к границе с Украиной, отметил эксперт .

"Впрочем, мы и Лукашенко прекрасно понимаем, что как только он отдаст приказ атаковать Украину, то о нем и Беларуси можем забыть. Поскольку белорусы не россияне. Вероятно, они не дожали режим Лукашенко в 2020 году, но у них нет антиукраинских настроений. Также вспомним о белорусских партизанах, которые сейчас действуют на территории Беларуси. Поэтому Лукашенко прекрасно понимает, что война против Украины станет концом его режима", — считает Рыбачук.

Политик также добавил, что хотя Лукашенко и поддерживает диктатора Владимира Путина, он не решается на прямое военное вмешательство против Украины.

"Война против Украины станет последним решением Лукашенко. Он это понимает. Он также понимает, что белорусы не будут воевать против украинцев. Поэтому Лукашенко и пытается маневрировать. Он поддерживает Путина, но физически втягиваться в войну не хочет", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет вступать в войну, пока враг не будет угрожать непосредственно территории страны.



