Сможет ли Путин вовлечь Беларусь в войну: какое решение примет Лукашенко

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Ткачик Олеся
Президент Беларуси Александр Лукашенко не осмелится начать войну против Украины, поскольку осознает, что его армия не будет воевать против украинцев, заявил в эфире "Эспрессо" глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
Лукашенко и Путин
По его словам, Лукашенко демонстрирует последовательность своих действий. Когда Вооруженные Силы Украины начали операцию в Курской области, российские медиа обвиняли его в ответственности за это наступление, теперь же он делает вид, что выступает в поддержку России, призывая страны СНГ встать на ее сторону, и стягивает войска к границе с Украиной, отметил эксперт .
Политик также добавил, что хотя Лукашенко и поддерживает диктатора Владимира Путина, он не решается на прямое военное вмешательство против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет вступать в войну, пока враг не будет угрожать непосредственно территории страны.
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