Снова актуально: Москва и ядерный конфликт

Вероятность потенциального ядерного конфликта в эти дни выше, чем во все предыдущие десятилетия. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", пишут "Комментарии".

Москва заявляет о росте вероятности ядерного конфликта

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"Я не очень хочу публично обсуждать то, насколько высока возможность ядерного конфликта сегодня, но она однозначно гораздо выше всего того, что было на протяжении последних десятилетий", – говорит Рябков.

По его словам, США и Россия сейчас не имеют точек соприкосновения, чтобы обсуждать возвращение Москвы к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", — сказал чиновник.

О решении приостановить участие России в договоре Путин объявил в послании к Федеральному собранию. Уже на следующий день, 22 февраля, законопроект единогласно принял Госдума и одобрил Совет Федерации. Путин объявил об этом решении после отказа России восстановить предусмотренные договором обоюдные инспекции межконтинентальных баллистических ракет. Инспекция была прервана в 2020 году после начала пандемии COVID-19. В ноябре 2022 года США призвали провести переговоры по условиям возобновления инспекций, но Москва ответила отказом.

Это соответственно вызвало резкую критику в большинстве западных столиц, несмотря на обещания российского МИДа в том, что Россия продолжит честно выполнять другие не менее важные условия мирового договора, в том числе вроде, как и об ограничении на общее количество находящихся в арсенале РФ ядерных боеголовок и уведомления об испытаниях ракет.

"Соединенные Штаты пока не полностью проанализировали последствия резкого решения Владимира Путина, но тем не менее у Вашингтона пока нет никаких свидетельств о нарушении Россией своих обязательств по договору СНВ-3. России нужно прекратить безответственную ядерную риторику", — отметила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений предусматривает, что в России и США на боевом дежурстве будет размещено не более 1550 ядерных боеголовок на 700 носителях.

Как писали "Комментарии", Россия назвала условия возвращения в договор о ядерном вооружении.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президент РФ Владимир Путин может придать применение тактического ядерного оружия, но он необязательно будет выполнен.

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