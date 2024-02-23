Собирается ли Приднестровье обращаться к Путину. Что об этом говорят разведчики и эксперты

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что по данным разведки непризнанное Приднестровье не будет обращаться 28 февраля к Владимиру Путину с просьбой принять территории в состав РФ.

Приднестровье

Такого же мнения придерживается и политический эксперт Вадим Денисенко. По его словам, вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России близка к нулю. По его мнению, сепаратисты не будут делать никаких резких шагов в этом направлении, пока в Украине идет война, и дождутся более спокойного времени, чтобы сделать "ставку на победителя". Кроме того, эксперт считает, что для Приднестровья более приоритетным сценарием является интеграция в Европу через Молдову и Румынию, а не превращение в анклав Российской Федерации.

Такого же мнения придерживается и политолог Тарас Загородний.

"Реально местным бонзам это не нужно. У них и так все в порядке. Экспорт в основном идет в ЕС. У каждого есть по несколько паспортов (в том числе украинские). Сидят на контрабасе. Думаю, мы многое интересное там увидим, как они будут красиво все саботировать",

– написал в Фейсбуке Загородний.

По его словам, для России легче "присоединить" Абхазию и Южную Осетию, судя по всему, нынешнее руководство Грузии и не очень этому будет противиться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оппозиционный депутат Геннадий Чорба сообщил , что якобы 28 февраля Приднестровье может обратиться в Россию с просьбой принять его в свой состав. Обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, говорит Черба, будет принято как раз накануне его послания в федеральное собрание. При этом оппозиционер не исключил, что Москва поручила провести сепаратистским депутатам съезд и попроситься в состав Российской Федерации.