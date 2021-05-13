Собирается ли РФ «поглотить» ОРДЛО: реакция Кремля

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Вечканова Елена
Военная ситуация
на оккупированной территории Донбасса постоянно привлекает к себе внимание.
Многие эксперты опасаются того, что Россия рискнет официально сделать ОРДЛО
частью своего государства. Подобное предположение выдают и зарубежные политики.
Что об этом думают в Кремле, сообщает пропагандистский ресурс "Известия".
Песков утверждает, что РФ не собирается поглощать Донбасс. Фото из открытых источников
По словам Дмитрия
Пескова, пресс-секретаря российского президента Путина, у РФ не существует
никаких намерений "поглотить" Донбасс или любую другую территорию Украины.
Чиновник подчеркнул, что их страна никогда не делала ничего подобного, а потому
и не собирается начинать.
Интересно, что
представители Евросоюза и многие украинские эксперты уверены в обратном. Самой
главной причиной для таких выводов выделяют ускоренную паспортизацию оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Также акцентируется
внимание на том, что жителям ОРДЛО даже позволят отдать свой голос за кандидатов в российскую Госдуму.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, по мнению историка и юриста Дмитрия Снегирева, Россия таким
образом начала "игру в долгую". Эксперт искренне недоумевает, почему массовая
паспортизация жителей ОРДЛО вызвала большую обеспокоенность у мирового
сообщества только сейчас.
Как объясняет
Снегирев, в Кремле планируют дать российское гражданство минимум миллиону
жителей оккупированной территории. Таким образом количество якобы "россиян" в
этом регионе достигнет трети от общего количества живущих людей. Это приведет к
новому конфликту, когда настанет момент возвращения Донбасса под контроль
Киева. Больше пояснений от специалистов ищите в нашей публикации.
Также на портале вы можете прочесть, способна ли
нынешняя ситуация с судебным разбирательством вокруг Виктора Медведчука
как-либо повлиять на переговоры насчет Донбасса. Своей точкой зрения поделился Леонид Кравчук.
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