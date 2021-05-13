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Главная Новости Мир Россия Собирается ли РФ «поглотить» ОРДЛО: реакция Кремля
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Собирается ли РФ «поглотить» ОРДЛО: реакция Кремля

Официальная Москва опровергает любые заявления Запада о вероятном присоединении Донбасса

сегодня, 16:39
Автор:

Вечканова Елена

Военная ситуация на оккупированной территории Донбасса постоянно привлекает к себе внимание. Многие эксперты опасаются того, что Россия рискнет официально сделать ОРДЛО частью своего государства. Подобное предположение выдают и зарубежные политики. Что об этом думают в Кремле, сообщает пропагандистский ресурс "Известия".

Собирается ли РФ «поглотить» ОРДЛО: реакция Кремля

Песков утверждает, что РФ не собирается поглощать Донбасс. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Путина, у РФ не существует никаких намерений "поглотить" Донбасс или любую другую территорию Украины. Чиновник подчеркнул, что их страна никогда не делала ничего подобного, а потому и не собирается начинать.

Интересно, что представители Евросоюза и многие украинские эксперты уверены в обратном. Самой главной причиной для таких выводов выделяют ускоренную паспортизацию оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Также акцентируется внимание на том, что жителям ОРДЛО даже позволят отдать свой голос за кандидатов в российскую Госдуму.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению историка и юриста Дмитрия Снегирева, Россия таким образом начала "игру в долгую". Эксперт искренне недоумевает, почему массовая паспортизация жителей ОРДЛО вызвала большую обеспокоенность у мирового сообщества только сейчас.

Как объясняет Снегирев, в Кремле планируют дать российское гражданство минимум миллиону жителей оккупированной территории. Таким образом количество якобы "россиян" в этом регионе достигнет трети от общего количества живущих людей. Это приведет к новому конфликту, когда настанет момент возвращения Донбасса под контроль Киева. Больше пояснений от специалистов ищите в нашей публикации.

Также на портале вы можете прочесть, способна ли нынешняя ситуация с судебным разбирательством вокруг Виктора Медведчука как-либо повлиять на переговоры насчет Донбасса. Своей точкой зрения поделился Леонид Кравчук.


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Источник: https://iz.ru/1163387/2021-05-13/peskov-zaiavil-ob-otsutstvii-u-rf-planov-poglotit-dnr-i-lnr
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