Собирается ли РФ «поглотить» ОРДЛО: реакция Кремля

Военная ситуация на оккупированной территории Донбасса постоянно привлекает к себе внимание. Многие эксперты опасаются того, что Россия рискнет официально сделать ОРДЛО частью своего государства. Подобное предположение выдают и зарубежные политики. Что об этом думают в Кремле, сообщает пропагандистский ресурс "Известия".



Песков утверждает, что РФ не собирается поглощать Донбасс. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Путина, у РФ не существует никаких намерений "поглотить" Донбасс или любую другую территорию Украины. Чиновник подчеркнул, что их страна никогда не делала ничего подобного, а потому и не собирается начинать.

Интересно, что представители Евросоюза и многие украинские эксперты уверены в обратном. Самой главной причиной для таких выводов выделяют ускоренную паспортизацию оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Также акцентируется внимание на том, что жителям ОРДЛО даже позволят отдать свой голос за кандидатов в российскую Госдуму.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению историка и юриста Дмитрия Снегирева, Россия таким образом начала "игру в долгую". Эксперт искренне недоумевает, почему массовая паспортизация жителей ОРДЛО вызвала большую обеспокоенность у мирового сообщества только сейчас.

Как объясняет Снегирев, в Кремле планируют дать российское гражданство минимум миллиону жителей оккупированной территории. Таким образом количество якобы "россиян" в этом регионе достигнет трети от общего количества живущих людей. Это приведет к новому конфликту, когда настанет момент возвращения Донбасса под контроль Киева. Больше пояснений от специалистов ищите в нашей публикации.

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