События начала 2026 еще раз подчеркнули две главные ошибки Путина: в Раде дали разъяснение

Развязывая войну, российский диктатор Владимир Путин надеялся, таким образом, вывести себя на новые роли в Европе и мире. Фактически речь шла об установлении права вето России на ключевые вопросы развития европейских стран. Об этом рассказал политический аналитик, нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, что неудачное вторжение в Украину, которое не удалось реализовать в 2022 году за те же "три дня", поставило крест на этих планах. Смена президента США могла бы дать этим чаяниям второй шанс, но этот шанс был полностью упущен Путиным в прошлом году.

Николай Княжицкий отмечает, что события начала 2026 года еще раз подчеркнули две главные ошибки Владимира Путина: первую – что он вообще начал войну с Украиной, и вторую – что не завершил ее в 2025 году на условиях, которые Трамп сумел выбить для этого из Украины и европейцев.

"Условия, на которых Путин будет завершать войну в будущем, для него будут только хуже — независимо от того, сколько дополнительных километров выжженной украинской земли окажется под его оккупацией", — отметил политик.

Он добавил, что ставка на нормализацию отношения с США для России также окажется провальной. Для этого специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев прилетал в Давос для участия в переговорах с американской делегацией. Известно, что россияне пытаются "купить" американцев обещаниями "замечательных" и "невероятных" совместных проектов, и задача Дмитриева в том, чтобы продвигать эти проекты среди американцев. Но когда Дмитриев раскрывает табличку с перечнем потенциальных "замечательных" и "невероятных" проектов, напротив каждой позиции написано: "для реализации нужно отменить санкции".

"Учитывая, что речь идет о санкциях ЕС, в случае углубления кризиса между Европой и США отменить их будет практически невозможно. В такой ситуации россиянам придется расстаться с идеей нормализации отношений с США на своих условиях", – констатировал нардеп.

