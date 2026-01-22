logo

События начала 2026 еще раз подчеркнули две главные ошибки Путина: в Раде дали разъяснение
commentss НОВОСТИ Все новости

События начала 2026 еще раз подчеркнули две главные ошибки Путина: в Раде дали разъяснение

Нардеп Николай Княжицкий объяснил, почему условия, на которых Путин будет завершать войну в будущем, для него будут только хуже.

22 января 2026, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Развязывая войну, российский диктатор Владимир Путин надеялся, таким образом, вывести себя на новые роли в Европе и мире. Фактически речь шла об установлении права вето России на ключевые вопросы развития европейских стран. Об этом рассказал политический аналитик, нардеп Николай Княжицкий.

События начала 2026 еще раз подчеркнули две главные ошибки Путина: в Раде дали разъяснение

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, что неудачное вторжение в Украину, которое не удалось реализовать в 2022 году за те же "три дня", поставило крест на этих планах. Смена президента США могла бы дать этим чаяниям второй шанс, но этот шанс был полностью упущен Путиным в прошлом году.

Николай Княжицкий отмечает, что события начала 2026 года еще раз подчеркнули две главные ошибки Владимира Путина: первую – что он вообще начал войну с Украиной, и вторую – что не завершил ее в 2025 году на условиях, которые Трамп сумел выбить для этого из Украины и европейцев.

"Условия, на которых Путин будет завершать войну в будущем, для него будут только хуже — независимо от того, сколько дополнительных километров выжженной украинской земли окажется под его оккупацией", — отметил политик.

Он добавил, что ставка на нормализацию отношения с США для России также окажется провальной. Для этого специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев прилетал в Давос для участия в переговорах с американской делегацией. Известно, что россияне пытаются "купить" американцев обещаниями "замечательных" и "невероятных" совместных проектов, и задача Дмитриева в том, чтобы продвигать эти проекты среди американцев. Но когда Дмитриев раскрывает табличку с перечнем потенциальных "замечательных" и "невероятных" проектов, напротив каждой позиции написано: "для реализации нужно отменить санкции".

"Учитывая, что речь идет о санкциях ЕС, в случае углубления кризиса между Европой и США отменить их будет практически невозможно. В такой ситуации россиянам придется расстаться с идеей нормализации отношений с США на своих условиях", – констатировал нардеп.

