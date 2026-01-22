Події початку 2026 року ще раз підкреслили дві головні помилки Путіна: у Раді дали роз’яснення

Розв’язуючи війну, російський диктатор Володимир Путін сподівався таким чином вивести себе на нові ролі в Європі та світі. Фактично йшлося про встановлення права вето Росії на ключові питання розвитку європейських країн. Про це розповів політичний аналітик, нардеп Микола Княжицький.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зазначає, невдале вторгнення в Україну, яке не вдалося реалізувати у 2022 році за ті самі "три дні", поставило хрест на цих планах. Зміна президента США могла б дати цим сподіванням другий шанс, але цей шанс був повністю змарнований Путіним минулого року.

Микола Княжицький наголошує, події початку 2026 року лише ще раз підкреслили дві головні помилки Володимира Путіна: першу – що він взагалі розпочав війну з Україною, і другу – що не завершив її у 2025 році на умовах, які Трамп зумів вибити для цього з України та європейців.

"Умови, на яких Путін завершуватиме війну в майбутньому, для нього будуть лише гіршими – незалежно від того, скільки додаткових кілометрів випаленої української землі опиниться під його окупацією", – зауважив політик.

Він додав, ставка на нормалізацію відносини зі США для Росії також виявиться провальною. Для цього спеціальний посланець Кремля Кіріл Дмитрієв прилітав у Давос для участі в переговорах з американською делегацією. Відомо, що росіяни намагаються "купити" американців обіцянками "чудових" та "неймовірних" спільних проєктів, і завдання Дмитрієва саме в тому, щоб просувати ці проєкти серед американців. Але, коли Дмитрієв розкриває табличку з переліком потенційних "чудових" та "неймовірних" проєктів, навпроти кожної позиції написано: "для реалізації потрібно скасувати санкції".

"З огляду на те, що йдеться про санкції ЄС, у випадку поглиблення кризи між Європою та США скасувати їх буде практично неможливо. У такій ситуації росіянам доведеться розпрощатися з ідеєю нормалізації відносин зі США на власних умовах", – констатував нардеп.

