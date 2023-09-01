Социологи узнали самое важное событие для россиян в августе

Ликвидация главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стала самым важным событием для жителей России в августе. Вот только даже среди одурманенных российской пропагандой россиян далеко не все поверили в смерть Пригожина, посчитав авиакатастрофу инсценировкой. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса независимого "Левада-центра".

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Самым упоминаемым событием месяца стала смерть Пригожина (32% упоминаний), на второй позиции по упоминаемости – продолжающаяся война против Украины (в августе — 9% упоминаний, в июле -15%). Помимо этого, респонденты называли саммит БРИКС (6%), атаки Украины на территорию России (5%), погодные катаклизмы (4%), рост курса доллара, процентной ставки и цен (3%).

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Вот только что касается авиакатастрофы, в которой погиб главарь "вагнеровцев", то мнения россиян разделились. Большинство граждан РФ, а именно 26% считают, что авиакатастрофа самолета Пригожина – это трагическая случайность. 20% уверены, что авиакатастрофа – это дело рук Кремля, таким образом Путин и его окружение отомстили Пригожину за попытку мятежа. Есть и 16% россиян, которые считают, что Пригожин жив, а авиакатастрофа – это всего лишь инсценировка. 14% думают, что за терактом стоят иностранные спецслужбы.

Также высказались россияне о поддержке Пригожина. В августе процент сторонников Пригожина вырос с 34% до 39%. Доля тех, кто не одобряет его деятельность, практически не изменилась (39% и 37% соответственно).

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле продолжают делать вид, что не виноваты в уничтожении 23 августа над Тверской областью самолета с лидерами ЧВК "Вагнер", включая Евгения Пригожина. Между тем, в США прозрачно намекают, что именно Путин стоял за устранением человека, позволившего себе бунтовать против его режима. И в итоге якобы похороненного 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Впрочем, не исключается и версия, что Пригожин жив и готовит месть, а в авиакрушении погиб его двойник. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с внутрироссийскими разборками, спустя неделю после устранения верхушки вагнеровцев.



