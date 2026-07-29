Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с очередной серией резких заявлений по поводу международной ситуации и будущего российского государства. Российский чиновник озвучил тезис о том, что существование РФ полностью зависит от результатов военных действий против Украины. Кроме того, он обвинил западные страны в беспрецедентном давлении на Москву и попытках колонизировать страну.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Сохранить Россию можно только победой в СВО", — безапелляционно заявил Дмитрий Медведев, выделяя главное, по его мнению, условие выживания действующего политического режима и государства в целом. По его словам, внешнее давление достигло исторического максимума, ведь "против России ввели около 30 тысяч санкций, давление идет "со всех углов"".

Российский чиновник подробно остановился на действиях геополитических оппонентов, обвинив их в использовании Украины для достижения собственных стратегических целей по послаблению Москвы. При этом он убежден, что иностранные правительства действуют максимально открыто.

"Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого", — акцентировал замглавы Совбеза РФ. Он также добавил, что корни этого противостояния кроются в нежелании россиян подчиняться внешнему управлению, поскольку "противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать".

Подытоживая свои рассуждения об экономической и политической блокаде, представитель Кремля выразил уверенность, что первоначальные расчеты европейских и американских лидеров потерпели полную неудачу. По его мнению, Москва смогла выстоять под этим давлением.

"Запад считал, что Россию удастся подчинить своей воле, — резюмировал Медведев, подчеркнув непреклонность позиции российского руководства, — но ему этого не удалось".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лавров заявил о ядерных угрозах Балтии и ультиматуме в отношении Украины .