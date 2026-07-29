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Недилько Ксения
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с очередной серией резких заявлений по поводу международной ситуации и будущего российского государства. Российский чиновник озвучил тезис о том, что существование РФ полностью зависит от результатов военных действий против Украины. Кроме того, он обвинил западные страны в беспрецедентном давлении на Москву и попытках колонизировать страну.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Российский чиновник подробно остановился на действиях геополитических оппонентов, обвинив их в использовании Украины для достижения собственных стратегических целей по послаблению Москвы. При этом он убежден, что иностранные правительства действуют максимально открыто.
Подытоживая свои рассуждения об экономической и политической блокаде, представитель Кремля выразил уверенность, что первоначальные расчеты европейских и американских лидеров потерпели полную неудачу. По его мнению, Москва смогла выстоять под этим давлением.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лавров заявил о ядерных угрозах Балтии и ультиматуме в отношении Украины .