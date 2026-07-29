Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв виступив із черговою серією різких заяв щодо міжнародної ситуації та майбутнього російської держави. Російський посадовець озвучив тезу про те, що існування РФ наразі повністю залежить від результатів воєнних дій проти України. Окрім цього, він звинувачив західні країни у безпрецедентному тиску на Москву та спробах колонізувати країну.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

"Зберегти Росію можна тільки перемогою в СВО", — безапеляційно заявив Дмитро Медведєв, виокремлюючи головну, на його думку, умову виживання чинного політичного режиму та держави в цілому. За його словами, зовнішній тиск досяг історичного максимуму, адже "проти Росії запровадили близько 30 тисяч санкцій, тиск іде "з усіх кутів"".

Російський чиновник детально зупинився на діях геополітичних опонентів, звинувативши їх у використанні України задля досягнення власних стратегічних цілей щодо послаблення Москви. При цьому він переконаний, що іноземні уряди діють максимально відкрито.

"Захід використовує Україну як таран, щоб спробувати знищити Росію, і не приховує цього", — акцентував заступник голови Радбезу РФ. Він також додав, що коріння цього протистояння криється у небажанні росіян підкорятися зовнішньому управлінню, оскільки "супротивники завжди намагалися розхитати ситуацію в Росії, їм не подобається, що росіянами не можна командувати".

Підсумовуючи свої міркування про економічну та політичну блокаду, представник Кремля висловив упевненість, що початкові розрахунки європейських та американських лідерів зазнали повної невдачі. На його думку, Москва змогла вистояти під цим натиском.

"Захід вважав, що Росію вдасться підпорядкувати своїй волі, — резюмував Медведєв, підкресливши непохитність позиції російського керівництва, — але йому цього не вдалося".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Лавров заявив про ядерні загрози Балтії та ультиматуми щодо України.