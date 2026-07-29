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Недилько Ксения
Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв виступив із черговою серією різких заяв щодо міжнародної ситуації та майбутнього російської держави. Російський посадовець озвучив тезу про те, що існування РФ наразі повністю залежить від результатів воєнних дій проти України. Окрім цього, він звинувачив західні країни у безпрецедентному тиску на Москву та спробах колонізувати країну.
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Російський чиновник детально зупинився на діях геополітичних опонентів, звинувативши їх у використанні України задля досягнення власних стратегічних цілей щодо послаблення Москви. При цьому він переконаний, що іноземні уряди діють максимально відкрито.
Підсумовуючи свої міркування про економічну та політичну блокаду, представник Кремля висловив упевненість, що початкові розрахунки європейських та американських лідерів зазнали повної невдачі. На його думку, Москва змогла вистояти під цим натиском.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Лавров заявив про ядерні загрози Балтії та ультиматуми щодо України.