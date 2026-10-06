Соединенные Штаты Америки требуют от Российской Федерации полной открытости и предоставления подробных данных о недавней гибели исследовательницы в секретной лаборатории. Как сообщает информационное агентство Reuters , официальный Вашингтон развернул круглосуточный мониторинг инцидента.

Марко Рубио

Глава американской дипломатии Марко Рубио, находясь с визитом в Исландии, подчеркнул серьезность международных беспокойств.

"Я считаю, что Россия обязана предоставить больше информации всему миру, — подчеркнул Рубио, общаясь с прессой, продемонстрировав решимость Белого дома. — Мы очень внимательно следим за ситуацией, буквально каждый час".

Чиновник отметил, что американская сторона владеет всеми необходимыми ресурсами для ликвидации масштабных биологических угроз, если реальное положение дел окажется значительно хуже официальных заявлений Кремля. По словам госсекретаря, у США есть возможности и средства для реагирования. Однако он сразу же добавил важное условие: Вашингтону необходимо четко понимать детали происшествия перед тем, как делать какие-либо шаги или вмешиваться в ликвидацию очага инфекции.

Поводом для международного резонанса стали тревожные сообщения из Сибири. По информации независимых медиа, в конце сентября молодая сотрудница Иркутского противочумного института в ходе исследований случайно повредила емкость с живым возбудителем опасной легочной формы чумы. Вскоре женщину в тяжелом состоянии госпитализировали, а уже через несколько дней она скончалась в реанимации.

Несмотря на то, что в регионе срочно развернули строгие карантинные меры, изолировав около 200 человек, а медики неофициально бьют тревогу из-за легочной чумы, российские чиновники и ведомства упорно отрицают факт инфицирования и маскируют событие под "пневмонию неизвестного происхождения".