«Солдат Путина» указал новую цель для российского вторжения

Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев не скупится на угрозы. В этот раз мишенью своей ненависти он избрал страны Запада и заявил, что российские войска, атакующие Украину, должны пойти еще дальше, вплоть до берегов Атлантического океана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.

Путин и его солдат пропаганды Соловьев. Фото из открытых джерел

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Владимир Соловьев, которого также называют медийным "солдатом Путина", распространяет пропагандистские тезисы Кремля для своей российской аудитории. В одном из последних эфиров своей телепередачи на пропагандистском государственном канале Соловьев призвал военных РФ не останавливаться даже на Берлине, а идти еще дальше – к берегам Атлантики и США.

"Я против того, чтобы идти в Берлин, нужно дальше, нужно к большой луже и через нее. Мне еще дачу на Комо возвращать", — говорит кремлевский пропагандист.

Под большой лужей Соловьев имел в виду Атлантический океан, а за ним расположена Америка, включая США и другие страны.

Вспомнил россиянин и о своей итальянской даче, находящейся вблизи озера Комо. В марте 2022 года в рамках санкций против России у Соловьева конфисковали виллу стоимостью около 8 млн евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова президента Польши Анджея Дуды, сказавшего, что россияне придут подписывать мир на коленях. Также Дуда предложил Зеленскому город в котором можно подписать мирное соглашение с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Австрия приняла решение выслать четырех российских дипломатов из страны. Двое работали в российском посольстве в Вене, в то время как другие являлись представителями России при ООН в Австрии.