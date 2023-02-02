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«Солдат Путина» указал новую цель для российского вторжения

Российский пропагандист Владимир Соловьев призывает не останавливаться русским войскам и захватить всю Европу.

сегодня, 16:00
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Автор:

Slava Kot

Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев не скупится на угрозы. В этот раз мишенью своей ненависти он избрал страны Запада и заявил, что российские войска, атакующие Украину, должны пойти еще дальше, вплоть до берегов Атлантического океана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.

«Солдат Путина» указал новую цель для российского вторжения

Путин и его солдат пропаганды Соловьев. Фото из открытых джерел


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Владимир Соловьев, которого также называют медийным "солдатом Путина", распространяет пропагандистские тезисы Кремля для своей российской аудитории. В одном из последних эфиров своей телепередачи на пропагандистском государственном канале Соловьев призвал военных РФ не останавливаться даже на Берлине, а идти еще дальше – к берегам Атлантики и США.

"Я против того, чтобы идти в Берлин, нужно дальше, нужно к большой луже и через нее. Мне еще дачу на Комо возвращать", — говорит кремлевский пропагандист.

Под большой лужей Соловьев имел в виду Атлантический океан, а за ним расположена Америка, включая США и другие страны.

Вспомнил россиянин и о своей итальянской даче, находящейся вблизи озера Комо. В марте 2022 года в рамках санкций против России у Соловьева конфисковали виллу стоимостью около 8 млн евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова президента Польши Анджея Дуды, сказавшего, что россияне придут подписывать мир на коленях. Также Дуда предложил Зеленскому город в котором можно подписать мирное соглашение с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Австрия приняла решение выслать четырех российских дипломатов из страны. Двое работали в российском посольстве в Вене, в то время как другие являлись представителями России при ООН в Австрии.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1620770637731201026
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Обсуждения

имя

сегодня, 16:41

це клован а не солдат

Ермаков

сегодня, 16:31

Фото 2018 года с Путиным-3

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