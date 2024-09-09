Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы назвал всех украинцев предателями и подчеркнул, что жалости не достойны даже те украинцы, которые до сих пор занимают пророссийскую позицию, ходят в церковь московского патриархата и не поддерживают президента Владимира Зеленского.

Владимир Соловьев

По его словам, эти украинцы виноваты перед Россией потому, что не восстали против Украины и не ведут партизанскую войну ради диктатора Владимира Путина.

"Огромный привет всем коллаборантам, которые еще ждут российскую армию. Кремль через своего главпропагандиста прямо передает — вы все для России такие же враги, как и условные "бандеровцы". Хороших украинцев для них нет вообще. Каждый украинец независимо от религиозных предпочтений и языка общения — для них "иуда" и "законная цель", — отметил журналист Денис Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что и дальше считает украинцев "братским народом". По его словам, якобы большинство украинцев не являются врагами для РФ и в Кремле якобы это "прекрасно знают". В то же время, он заявил, что сейчас якобы можно наблюдать "агонию киевского режима". Лавров считает, что именно на это указывает операция ВСУ в Курской области.

При этом глава МИД России опять заявил о том, что Запад привел к власти "своих людей" путем "антиконституционного государственного переворота". И эти люди теперь выполняют "заказ" Запада и превращают Украину в "нацистскую угрозу" Российской Федерации. При этом Лавров самоуверенно заявил, что якобы ни у Украины, ни у Запада ничего не получится.



