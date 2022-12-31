Соловьев угрожает нападением на другие страны Европы

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Slava Kot
Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Европа поставляет в Украину много военной техники, поэтому Россия может нанести неожиданный удар в тыл, к которому ЕС не будет готов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
Один из главных пропагандистов Путина Владимир Соловьев пригрозил нападением на Западные страны, включая Польшу и Германию. Рупор Кремля сказал, что ему легко представить, как чеченский спецотряд может войти в Варшаву.
Советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Twitter фрагмент программы, в которой Владимир Соловьев рассказывает о военной помощи Украине со стороны стран ЕС.
Далее российский пропагандист рассказал, что может спокойно подумать, куда могла бы напасть Россия.
Также "Комментарии" писали о панике у россиян, которые начали бежать из аннексированного Крыма после взрывов, нанесенных беспилотными летательными аппаратами на российской военной базе в Джанкое.
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