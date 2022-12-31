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Соловьев угрожает нападением на другие страны Европы

Российский пропагандист пригрозил нападением на Европу. Соловьев заявил, что страны ЕС предоставили оружие Украине и теперь остались беззащитными.

сегодня, 18:30
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Автор:

Slava Kot

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Европа поставляет в Украину много военной техники, поэтому Россия может нанести неожиданный удар в тыл, к которому ЕС не будет готов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.

Соловьев угрожает нападением на другие страны Европы

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Один из главных пропагандистов Путина Владимир Соловьев пригрозил нападением на Западные страны, включая Польшу и Германию. Рупор Кремля сказал, что ему легко представить, как чеченский спецотряд может войти в Варшаву.

Советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Twitter фрагмент программы, в которой Владимир Соловьев рассказывает о военной помощи Украине со стороны стран ЕС.

"Западные страны предоставляют много систем противовоздушной обороны, тяжелой техники и ракет, что означает, что они сейчас обнажились. То есть можно ударить в тыл", — сказал Соловьев.

Далее российский пропагандист рассказал, что может спокойно подумать, куда могла бы напасть Россия.

"Я легко могу себе представить спецназ "Ахмат", который входит в Варшаву. Я легко могу представить нашу авиацию. Киев они закрыть не могут. В Германии ничего нет", — говорит российский пропагандист.

Ранее портал "Комментарии" публиковал видео с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, поразившим россиян в студии телепрограммы, но рассмешившим американцев, которые оставляли комментарии в соцсетях под соответствующей записью.

Также "Комментарии" писали о панике у россиян, которые начали бежать из аннексированного Крыма после взрывов, нанесенных беспилотными летательными аппаратами на российской военной базе в Джанкое.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1608566999873130496
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