Партизанское движение "АТЕШ" продемонстрировало свое присутствие в самом центре российской столицы. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, активисты провели смелую акцию прямо у стен Кремля.

Согласно сообщению движения, "наши агенты зафиксировали прогулку по Красной площади в Москве с открытками "АТЕШ", в которых содержались призывы присоединяться к рядам сопротивления. Организаторы подчеркивают, что даже в условиях тотальной слежки находятся те, кто готов бросить вызов системе.

Представители движения отмечают, что "даже в центре столицы государства-агрессора есть люди, которые не боятся выражать свою позицию" и открыто выступают против военной агрессии, инициированной путинским режимом. Они подчеркнули, что, несмотря на цензуру, "голос сопротивления продолжает звучать — прямо в сердце Москвы".

Партизаны призывают неравнодушных присоединяться к их деятельности, ведь каждый вклад приближается к падению режима.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в центре российской столицы произошел инцидент с участием студента колледжа, который решил необычным способом выразить свой политический протест. Как сообщают медиа ресурсы, объектом атаки стал саркофаг с телом Владимира Ленина.

По данным следствия, 8 апреля Константин Бодунов, находясь в Мавзолее, сначала пытался нанести несколько ударов по защитному сооружению усыпальницы, а затем попал в нее собственным мокасином. Нарушителя оперативно задержали правоохранители.