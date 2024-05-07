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Состояние тяжелое: популярный российский певец попал в больницу

Николай Носков болеет уже длительное время и сейчас находится в больнице

7 мая 2024, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская звезда Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести .

Состояние тяжелое: популярный российский певец попал в больницу

Николай Носков (фото из открытых источников)

Артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий , Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса.

Музыкант самостоятельно пришел к медикам по причине обострения хронической обструктивной болезни легких. Они диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и решили его госпитализировать.

Сейчас состояние Носкова оценивают как среднетяжелое.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский певец попал в больницу. Александр Буйнов еще раз пожаловался на ухудшение самочувствия. После гастролей певцу стало плохо, он подумал, что переустал в связи с насыщенным графиком. Далее в российской знаменитости поднялась высокая температура, и он поехал к медикам.

Врачи сначала сказали, что у Буйнова – пневмония. Как сообщают, этот сторонник Путина уже немало времени борется с онкологией и его организм от этого ослаблен.

Также "Комментарии" писали о том, что комик из РФ, поддерживающий войну против Украины , загремел в больницу. Юмориста из РФ Евгения Петросяна готовят к операционному вмешательству. Сообщается, что упав на улицы, он сломал ключицу.

Все оказалось больше, чем серьезно. Перед выходными его будут оперировать. Медики хотят поставить в руке юмористую титановую пластину. Теперь комик находится в медицинском заведении под наблюдением врачей. Перед операцией его не будут отпускать домой. При этом ранее юморист имел несколько операций на сердце. Утверждают, что у артиста давние проблемы с этим органом. Но тогда он сказал, что верит в лучшее и не собирается умирать.



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