В РФ прогнозируют, что выборы президента-2024 могут отменить, а россияне начнут думать, настоящий ли Путин ими правит, об этом заявил в Телеэфире политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



В немалой степени проведение выборов президента-2024 в РФ зависит от ситуации на фронте

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“На весну будущего года в РФ уже готовят президентские выборы, в который раз нужно Путина избрать, однако некоторые российские комментаторы говорят, что выборы могут даже отменить. Не потому, что Путин может проиграть. Они боятся, что, если российская армия начнет терпеть серьезное поражение в Украине, начнется ряд военных провалов, то это создаст крайне негативный фон для избрания Путина. Тогда на этот случай они могут ввести военное положение и вообще упразднить выборы в России, перенести их на неопределенный срок. Но пока готовят такой же спектакль, как были и раньше в предыдущие годы”, — сказал он.

Также Фесенко согласился с мнением, что до этого нужно дожить, учитывая прогнозы и ливни информации о том, что происходит в Кремле и ближайшем окружении Путина.

“В этой связи упоминается известный анекдот: “Если не нормальным образом, то чучелом или тушкой”. Имеется в виду — главное представить персонаж, который якобы правит Россией, участвует в выборах. Как оно будет действительно никто точно не знает”, — говорит политолог.

По его словам, это все не что иное, как российские PR-игры.

А реально в России, я думаю, скоро начнут гадать, а кто ими правит — настоящий Путин или царя подменили? Поэтому не удивлюсь, если такие разговоры в России начнутся скоро", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, "Комментарии" писали, что не только Германия. Еще две страны доставили системы ПВО Patriot в Украину.



Как писали "Комментарии", у российских кафиров абсолютно нет панацеи к новому виду оружия, которым пользуется ВСУ. Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("Джавелин") и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger ("Стингер") показали себя на фронте в боях против российских оккупантов с лучших позиций.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что во время войны с тюрем России исчезло 17 тысяч заключенных. Недосчитались заключенных в 35 регионах Российской Федерации.

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