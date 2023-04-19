Состоятся ли в России президентские выборы и есть ли там место Путину

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Моесеенко Валентина
В РФ прогнозируют, что выборы президента-2024 могут отменить, а россияне начнут думать, настоящий ли Путин ими правит, об этом заявил в Телеэфире политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".
В немалой степени проведение выборов президента-2024 в РФ зависит от ситуации на фронте
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Также Фесенко согласился с мнением, что до этого нужно дожить, учитывая прогнозы и ливни информации о том, что происходит в Кремле и ближайшем окружении Путина.
По его словам, это все не что иное, как российские PR-игры.
Напомним, "Комментарии" писали, что не только Германия. Еще две страны доставили системы ПВО Patriot в Украину.
Как писали "Комментарии", у российских кафиров абсолютно нет панацеи к новому виду оружия, которым пользуется ВСУ. Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("Джавелин") и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger ("Стингер") показали себя на фронте в боях против российских оккупантов с лучших позиций.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что во время войны с тюрем России исчезло 17 тысяч заключенных. Недосчитались заключенных в 35 регионах Российской Федерации.
Читайте на сайте "Комментарии" — Россия нарушает зерновое соглашение и надеется задушить украинскую экономику.
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