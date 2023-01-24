Сотни безымянных могил: найдено огромное кладбище "Вагнера" (ВИДЕО)

В частной военной компании " Вагнер " обустроено еще одно кладбище для наемников компании. Погибших хоронят в безымянных погребениях.

Было найдено огромное кладбище «Вагнер» (фото: скриншот с видео)

По информации офицера ВСУ, военного блогера Анатолия Штефана, имеющего позывной "Штирлиц", "вагнеровцы" не нарушают традиций, закапывая своих "двухсотых" воинов.

"Кладбище ЧВК "Дембель". Традиции не меняем", — комментирует с сарказмом "Штирлиц".

На видео можно увидеть более ста новых захоронений, на которых фирменные похоронные венки ЧВК Пригожина. На самой территории "вагнеровского могильника" беспрестанно ездит экскаватор. Спецтехника привлечена для того, чтобы обустраивать новые места захоронений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выдал новое заявление о том, что якобы украинские спецслужбы могут готовить покушение на руководителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. По словам кремлевского спикера, Украина уже связана с рядом покушений в России. В качестве примера он привел "ужасное" убийство Дарьи Дугиной. Затем спикер Путина заявил, что о безопасности Пригожина и возможном покушении на него со стороны Украины и ЦРУ лучше спросить у российских спецслужб.

Также "Комментарии" писали о том, что РФ начинает операции с участием ПИК "Вагнера" в Африке и Европе. Российское руководство активно использует ППК "Вагнера" не только на войне против Украины. Все чаще фиксирую появление боевиков в Африке и Европе. Наемники выполняют две задачи. Первая – подавлять антироссийские, антикремлевские настроения. Вторая – защищать интересы Москвы в горнодобывающей промышленности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!