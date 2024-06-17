Союзник Украины вторую неделю фиксирует повышенную активность авиации РФ в Балтийском регионе

Министерство обороны Литвы уже вторую неделю подряд фиксирует рост активности российской авиации в Балтийском регионе, связанных с проведением военных учений НАТО. Об этом сообщает LRT.

Российская авиация (фото из открытых источников)

"Активность российских самолетов в регионе может быть связана с международными учениями BALTOPS, "Железный волк 2024-1", которые проходят в Балтийском регионе", — сообщили в Минобороны Литвы.

Согласно данным ведомства, в течение прошлой недели истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, совершили 11 вылетов для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Были обнаружены и сопровождены семь тактических бомбардировщиков Су-24, пять истребителей Су-27, четыре истребителя Су-30, два истребителя-бомбардировщика Су-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета-разведчика и аэрокартографы Ан-30 , а также один пассажирский самолет Ил-96

Большинство этих самолетов летели без планов полётов, с выключенными радиолокационными передатчиками и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Кроме того, большинство из этих самолетов взлетали из Калининградской области и совершали посадку в том же месте, в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Также сообщается, что на прошлой неделе воздушная полиция НАТО в Литве совершила 11 вылетов для идентификации и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.

Как отмечается, обычно в неделю фиксируются лишь единичные случаи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что страны Балтии на саммите НАТО потребуют союзников.