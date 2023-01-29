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Создал "Кота Леопольда" и "Крошку Енота": умер известный мультипликатор

Вячеслав Назарук скончался в возрасте 81 год

29 января 2023, 23:30
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Автор:

Лиля Воробьева

В возрасте 81 год ушел из жизни известный в России создатель мультиков Вячеслав Назарук. О причине смерти художника не говорят.

Создал "Кота Леопольда" и "Крошку Енота": умер известный мультипликатор

Вячеслав Назарук создал мультик "Крошка Енот" (фото из открытых источников)

Как сообщил руководитель киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, прощальная церемония с умершим мультипликатором пройдет 1 февраля.

"Сегодня из жизни ушел великий советский художник Вячеслав Назарук. Приносим слова соболезнования родным и близким", — отметил Капков.

При этом сфера кинематографа осталась без большого человека, потому что Вячеслав Назарук был создателем любимых для детей мультипликационных героев. Это и известный всем "Кот Леопольд", "Крошка Енот", "Мама маленького мамонтенка" и другие.

С русским художником консультировались даже его коллеги из Соединенных Штатов из киностудии Disney, названной в честь известного создателя анимационных фильмов с мировым именем Уолта Диснея.

При этом, в последний период своей жизни художник уделял много времени, создавая картины, посвященные событиям в древнерусской истории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США скончался известный композитор . В Соединенных Штатах ушел из жизни композитор, создавший музыкальное сопровождение к популярному сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти. Музыканту было 85 лет. Американский композитор и пианист был талантлив. Он стал известным потому, что тесно сотрудничал с известными в то время артистами. Наибольшую популярность музыканту принесла совместная работа с режиссером известного сериала "Твин Пикс" Дэвидом Линчем. Известно, что за музыкальное сопровождение к сериалу Бадаламенти в 1990 году был награжден "Грэмми". При этом, в творчестве музыканта более 20 фильмов, 5 программ на ТВ и одна видеоигра.


 
 



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