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Спецтрибунал по преступлениям России: Что известно на сегодня

Ряд стран подчеркивают создание так называемого «гибридного трибунала» относительно преступления агрессии, однако Украина считает единственно правильным механизмом - специальный международный трибунал

сегодня, 20:49
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Моесеенко Валентина

Украина настаивает на создании специального международного трибунала по преступлению агрессии. Об этом в комментарии Голоса Америки в Нью-Йорке сообщила Леся Забуранная, народный депутат и член рабочей группы по проработке вопроса создания специального международного трибунала для России, пишут "Комментарии".

Спецтрибунал по преступлениям России: Что известно на сегодня

Киев надеется в мае получить согласованный текст резолюции по созданию спецтрибунала

В последнее время ряд ключевых стран-партнеров, в том числе Соединенные Штаты, выразили свою поддержку этому вопросу. Однако у стран-партнеров нет общей позиции относительно того, каким именно должен быть этот специальный механизм, который должен привлечь к ответственности высшее руководство России за агрессию против Украины. Хотя ряд стран подчеркивают создание так называемого "гибридного трибунала" (когда создается судебный орган в рамках правовой системы Украины) Забуранная признает, что именно вокруг этого вопроса сейчас ведутся самые большие дискуссии. Украина настаивает на необходимости создания не гибридной модели, а специального международного трибунала.


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"Во-первых, это будет соответствовать Конституции Украины и не нарушать ее. И, во-вторых, это позволит снять иммунитет так называемой тройки политическое и военное руководство России и привлечь их к ответственности. Кроме того, решение этого трибунала должно быть признано всем миром. И именно эта модель позволит нам добиться результата", — убеждена нардепка.

Также она подчеркнула, что трибунал должен быть не внутренним вопросом Украины, а ответом цивилизованного мира на агрессию и "наступление ответственности". Что, когда вопрос формата будущего института будет финализирован, Забуранная сообщила: сейчас над текстом будущей резолюции ООН, которая и даст старт созданию трибунала, работает координационная группа. Последнее заседание было в конце марта, следующее будет 12 мая.

"И это уже финальная часть, где согласовываются юридические вопросы и тонкости. Поэтому мы надеемся, что в мае уже получим согласованную всеми участниками коргруппы резолюцию", — добавила она.

Напомним, "Комментарии" писали, сколько государств поддерживают спецтрибунал для Путина.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что уже пожилой и больной президент РФ Владимир Путин может и не дождаться международного суда за свои военные преступления или убежать, потому что создание трибунала – длительный процесс.

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