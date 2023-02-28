Спикер Кремля ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям.

Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что его страна якобы открыта для мирных переговоров, однако добавил, что они должны состояться на условиях Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга российский дипломат Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация не будет отказываться от аннексированных украинских территорий. Имеется в виду незаконный и осужденный международными лидерами указ Путина включить Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области в состав Российской Федерации, подписанный российским диктатором в сентябре.

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"Есть определенные реалии, которые уже стали внутренним фактором. Я имею в виду новые территории. Конституция Российской Федерации есть, ею пренебрегать нельзя. Россия никогда не сможет пойти на компромисс по этому поводу, это важные реалии", — заявил представитель РФ.

Также пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва открыта к переговорам, если Украина согласится на условия Кремля.

"При благоприятном положении дел и соответствующего отношения со стороны украинцев это можно решить за столом переговоров. Но главное – достичь поставленных целей", — сообщил Песков.

Несмотря на заявления и указ российского диктатора Путина, армия РФ не контролирует ни одну украинскую область полностью, а ВСУ продолжают постепенно выгонять оккупантов с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, согласен ли президент Украины вести мирные переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация озвучила условия возвращения к ядерному договору.