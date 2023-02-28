Спикер Кремля ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям.

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Slava Kot
Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что его страна якобы открыта для мирных переговоров, однако добавил, что они должны состояться на условиях Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Во время брифинга российский дипломат Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация не будет отказываться от аннексированных украинских территорий. Имеется в виду незаконный и осужденный международными лидерами указ Путина включить Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области в состав Российской Федерации, подписанный российским диктатором в сентябре.
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Также пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва открыта к переговорам, если Украина согласится на условия Кремля.
Несмотря на заявления и указ российского диктатора Путина, армия РФ не контролирует ни одну украинскую область полностью, а ВСУ продолжают постепенно выгонять оккупантов с территории Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, согласен ли президент Украины вести мирные переговоры с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация озвучила условия возвращения к ядерному договору.
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Ігор
сегодня, 14:20
Звільнення від поневолення народів Росії дасть звільненим народам гарну, набагато кращу ніж українська, перспективу розвитку. Змогу уникнути розграбування системою е-репарації фінаншистів Яресько Гетманцева Маркарової ... і УПА-орками, які будуть її обслуговувати і ходити з перевірками, фактично вимагати хабарі погрожуючи штрафами за кожну помилку, навіть граматичну. Також дасть змогу уникнути моральних знущань та приниження від Фаріон Тягнибока Садового Данілова Подоляка та інших Орків Президента. Росія ніколи не буде мати морального спокою завдяки корумпованому та брехливому сусіду на заході. Який породив як Росію так і привів православне Зло морально знищивши навіть своїх батьків і їх віру, а потім 1000 років виправдовувався - вони ж бо були язичниками.
Иван Сирко
сегодня, 14:04
никаких компромиссов с рашкой, только полная победа УКРАИНЫ над россией за порука мира Украины и во всем мире!!!