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Спикер Кремля заявляет, что в ближайшей перспективе надежд нет

Кремлевский спикер уверяет, что в ближайшем будущем нет перспектив на налаживание отношений России с Соединенными Штатами.

сегодня, 17:39
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Автор:

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва не рассчитывает на улучшение отношений с США в ближайшем будущем и добавил, что при президентстве Байдена отношения только ухудшились. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля заявляет, что в ближайшей перспективе надежд нет

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил на пресс-конференции, где рассказал о международных отношениях России. Российский спикер считает, что сейчас их отношения находятся на самом низком уровне, несмотря на первоначальные надежды в начале президентства Байдена.

"Два года президентства Байдена стали очень плохими для отношений РФ и США, в ближайшей перспективе надежд на их улучшение нет. К сожалению, наши отношения сейчас, вероятно, на самом низком уровне", — сказал спикер Кремля.

После того как Россия вторглась в Украину в 2022 году, контакты между президентами прервались. А в ноябре Песков заявлял, что пока нет возможностей для встречи Путина с Байденом.

Несмотря на такие заявления кремлевского представителя, президент США заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным, однако только после того, как российский диктатор прекратит войну в Украине. Байден также добавил, что Путин пока не демонстрирует признаки того, что он хочет мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Запада на слова экспрезидента России, заявившего, что его страна не может проиграть и готова использовать ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о конференции министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, на которой он рассказал о целях России в войне в Украине, а также сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона.



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Источник: https://t.me/tass_agency/177402
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