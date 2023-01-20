Спикер Кремля заявляет, что в ближайшей перспективе надежд нет

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва не рассчитывает на улучшение отношений с США в ближайшем будущем и добавил, что при президентстве Байдена отношения только ухудшились. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил на пресс-конференции, где рассказал о международных отношениях России. Российский спикер считает, что сейчас их отношения находятся на самом низком уровне, несмотря на первоначальные надежды в начале президентства Байдена.

"Два года президентства Байдена стали очень плохими для отношений РФ и США, в ближайшей перспективе надежд на их улучшение нет. К сожалению, наши отношения сейчас, вероятно, на самом низком уровне", — сказал спикер Кремля.

После того как Россия вторглась в Украину в 2022 году, контакты между президентами прервались. А в ноябре Песков заявлял, что пока нет возможностей для встречи Путина с Байденом.

Несмотря на такие заявления кремлевского представителя, президент США заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным, однако только после того, как российский диктатор прекратит войну в Украине. Байден также добавил, что Путин пока не демонстрирует признаки того, что он хочет мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Запада на слова экспрезидента России, заявившего, что его страна не может проиграть и готова использовать ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о конференции министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, на которой он рассказал о целях России в войне в Украине, а также сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона.

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