Способна ли РФ провести тотальную модернизацию ядерного оружия: ответ аналитиков

Обещания российского диктатора Владимира Путина почти полностью модернизировать вооружение в стратегических ядерных силах РФ необоснованны и вряд ли могут быть реализованы. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Путин снова вспомнил о ядерном оружии. Фото из открытых источников

Как известно, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 19 декабря глава Кремля Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года в расположение ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Российский диктатор заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах РФ в целом доведен до 95%, а морской компоненты – практически до 100%.

По словам аналитиков, которые пообщались с изданием, заявления Путина указывают на отсутствие четкой методологии в ходе так называемых "ориентировочных подсчетов".

Они считают, что у российского диктатора достаточно относительное понимание, насколько действительно соответствует современным стандартам принятое на боевое дежурство ядерное оружие РФ.

"Все эти проценты просто не имеют смысла. Они в большей степени вдохновляющими лозунгами, за которыми мало чего стоит", — заявил эксперт по российской внешней и оборонной политике Павел Лузин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не подтвердили и не опровергли версию о том, что убить предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина приказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а Владимир Путин знал о таких планах и не отрицал такого сценария. Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в связи со статьей WSJ по теме гибели Пригожина, но намекнул, что это издание увлекается "фантастикой".

