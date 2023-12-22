logo

BTC/USD

43638.14

ETH/USD

2327.37

LTC/USD

71.99

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Способна ли РФ провести тотальную модернизацию ядерного оружия: ответ аналитиков
commentss НОВОСТИ Все новости

Способна ли РФ провести тотальную модернизацию ядерного оружия: ответ аналитиков

В России назвали блефом заявления Путина о тотальной модернизации ядерного арсенала

сегодня, 17:40
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Обещания российского диктатора Владимира Путина почти полностью модернизировать вооружение в стратегических ядерных силах РФ необоснованны и вряд ли могут быть реализованы. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Способна ли РФ провести тотальную модернизацию ядерного оружия: ответ аналитиков

Путин снова вспомнил о ядерном оружии. Фото из открытых источников

Как известно, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 19 декабря глава Кремля Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года в расположение ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Российский диктатор заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах РФ в целом доведен до 95%, а морской компоненты – практически до 100%.

По словам аналитиков, которые пообщались с изданием, заявления Путина указывают на отсутствие четкой методологии в ходе так называемых "ориентировочных подсчетов".

Они считают, что у российского диктатора достаточно относительное понимание, насколько действительно соответствует современным стандартам принятое на боевое дежурство ядерное оружие РФ.

"Все эти проценты просто не имеют смысла. Они в большей степени вдохновляющими лозунгами, за которыми мало чего стоит", — заявил эксперт по российской внешней и оборонной политике Павел Лузин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не подтвердили и не опровергли версию о том, что убить предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина приказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а Владимир Путин знал о таких планах и не отрицал такого сценария. Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в связи со статьей WSJ по теме гибели Пригожина, но намекнул, что это издание увлекается "фантастикой".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17913
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости