Перед пересечением границы со странами ЕС от граждан РФ требуют отчитаться о своем отношении к войне в Украине.

Россияне все чаще пытаются уехать из страны. Фото из открытых источников

Сотрудники ФСБ РФ ввели анкетирование с вопросами о войне в Украине для российских граждан, пытающихся уехать в Евросоюз.

По данным издания "Медиазона", практику анкетирования ФСБ уже ввела на пропускных пунктах с Эстонией "Шумилкино" и "Куничина гора", которые расположены в Псковской области.

Сообщается, что россиян просят перечислить близких родственников, проживающих в РФ и Украине, назвать имена знакомых, воюющих в рядах ВСУ и рассказать о своем отношении к руководству ЕС, которое "поддерживает националистический режим в Киеве".

От россиян также требуют предоставить личные данные. А именно – сообщить место жительства в РФ и за рубежом, серию и номер паспорта, информацию о прохождении военной службы и цели поездки за границу, место работы, контактный номер и идентификатор телефона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как известно, польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

