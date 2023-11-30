logo

BTC/USD

37758.33

ETH/USD

2041.50

LTC/USD

69.39

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Спросить сможет даже Зеленский": Путин анонсирует "прямую линию с народом"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Спросить сможет даже Зеленский": Путин анонсирует "прямую линию с народом"

Владимир Путин в этом году отважился провести "прямую линию с народом"

сегодня, 20:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Президент РФ Владимир Путин еще в этом году проведет "прямую линию с народом" и пройдет большая пресс-конференция. Но вопросы собираются "фильтровать".

"Спросить сможет даже Зеленский": Путин анонсирует "прямую линию с народом"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.


Само мероприятие и пресс-конференцию анонсировал представитель Путина Дмитрий Песков. Как он сказал, хозяин Кремля будет общаться с журналистами и жителями РФ 14 декабря.

Как утверждает Песков, "даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии". Он убеждает, что спросить что-нибудь у диктатора можно через сайт или колцентр из любой точки мира. Но он не подчеркнул, что сами вопросы будут тщательно отфильтрованы.

Для этого в РФ уже организована "боевая группа", которая будет отвергать вопросы, "сеющие панику и не относящиеся к реальности". При этом руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов сказал, что эта "боевая группа" будет бороться с фейками и вмешательством оппонентов.

Как сообщил Кузнецов, Владимир Путин из предлагаемого ему списка сам будет выбирать вопросы, на которые он будет отвечать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин считает, что может победить . С момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Владимир Путин впервые выглядит так, будто может победить, а его наибольшее преимущество — отсутствие у Европы стратегического видения. Об этом говорится в статье The Economist.

Издание пишет, что Владимир Путин поставил Россию на военные рельсы, укрепил свою власть, закупает военные материалы за границей и помогает настроить глобальный Юг против США.
  Причина, по которой победа Путина возможна, считает издание, состоит в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территорий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!