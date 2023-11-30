"Спросить сможет даже Зеленский": Путин анонсирует "прямую линию с народом"

Президент РФ Владимир Путин еще в этом году проведет "прямую линию с народом" и пройдет большая пресс-конференция. Но вопросы собираются "фильтровать".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Само мероприятие и пресс-конференцию анонсировал представитель Путина Дмитрий Песков. Как он сказал, хозяин Кремля будет общаться с журналистами и жителями РФ 14 декабря.

Как утверждает Песков, "даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии". Он убеждает, что спросить что-нибудь у диктатора можно через сайт или колцентр из любой точки мира. Но он не подчеркнул, что сами вопросы будут тщательно отфильтрованы.

Для этого в РФ уже организована "боевая группа", которая будет отвергать вопросы, "сеющие панику и не относящиеся к реальности". При этом руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов сказал, что эта "боевая группа" будет бороться с фейками и вмешательством оппонентов.

Как сообщил Кузнецов, Владимир Путин из предлагаемого ему списка сам будет выбирать вопросы, на которые он будет отвечать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин считает, что может победить . С момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Владимир Путин впервые выглядит так, будто может победить, а его наибольшее преимущество — отсутствие у Европы стратегического видения. Об этом говорится в статье The Economist.

Издание пишет, что Владимир Путин поставил Россию на военные рельсы, укрепил свою власть, закупает военные материалы за границей и помогает настроить глобальный Юг против США.

Причина, по которой победа Путина возможна, считает издание, состоит в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территорий.