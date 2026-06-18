Сравнение с Христом и Сталиным: Симоньян шокировала сеть заявлением о «невероятном милосердии» Путина

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян отметилась новым абсурдным заявлением, пытаясь отбелить имидж российского диктатора Владимира Путина в глазах иностранной аудитории. Во время общения с представителем Китая она приписала главе Кремля, ответственному за массовые убийства и развязку самой кровавой войны в Европе со времен Второй мировой, высшие религиозные добродетели.
Маргарита Симоньян
Пропагандистка заверила, что оценивает окружающих исключительно по развитию этой характеристики.
Как оказалось, главным достижением диктатора рупоры Кремля теперь считают "гуманизм".
Она добавила, что считает своего лидера "поразительно милосердным".
Спикер признала, что для постороннего наблюдателя такая оценка выглядит дико, учитывая его открытую агрессию.
Далее Симоньян дошла до прямого сравнения с советским тираном, имя которого ассоциируется с миллионами замученных людей.
По ее словам, у советского генсека были "хорошие и не очень хорошие черты", но нынешний лидер России якобы олицетворяет только позитив.
В завершение своей комплиментарной речи Симоньян подчеркнула личную преданность главе государства именно из-за этой вымышленной черты.
Подобные заявления медиаэксперты уже назвали очередным проявлением культа личности и попыткой замаскировать военные преступления под высшую благотворительность.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров выступил с очередным циничным заявлением, пытаясь выдать многолетний кровавый террор против Украины за некую "новую стратегию".