Сравнение с Христом и Сталиным: Симоньян шокировала сеть заявлением о «невероятном милосердии» Путина

Главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян отметилась новым абсурдным заявлением, пытаясь отбелить имидж российского диктатора Владимира Путина в глазах иностранной аудитории. Во время общения с представителем Китая она приписала главе Кремля, ответственному за массовые убийства и развязку самой кровавой войны в Европе со времен Второй мировой, высшие религиозные добродетели.

Маргарита Симоньян

"Многим сейчас покажется это странным, неожиданным, и черта, которую я назову, — начала свой монолог Симоньян в ответ на вопросы китайского профессора Чжана Вэйвея о главных качествах правителя РФ. – А я считаю эту черту главной для человека. И я людей оцениваю в первую очередь, во вторую и третью и пятую с этой точки зрения".

Пропагандистка заверила, что оценивает окружающих исключительно по развитию этой характеристики.

Как оказалось, главным достижением диктатора рупоры Кремля теперь считают "гуманизм".

"Вот Путин Владимир Владимирович – это человек, в котором невероятно развита эта черта, которую я считаю главной для человека, – цинично заявила Маргарита Симоньян, – и она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам заповедал Иисус Христос. Эта черта называется милосердием".

Она добавила, что считает своего лидера "поразительно милосердным".

Спикер признала, что для постороннего наблюдателя такая оценка выглядит дико, учитывая его открытую агрессию.

"Это может так не казаться со стороны, потому что его манера речи, его уверенность и даже дерзость его поведения на международной арене, она может заставить предположить, что это не так, что он может быть даже жесток", — отметила она, попытавшись оправдать кровавую репутацию Путина.

Далее Симоньян дошла до прямого сравнения с советским тираном, имя которого ассоциируется с миллионами замученных людей.

"Тем более, зная нашу историю, со стороны может показаться, что это новый Сталин, – продолжила пропагандистка. – Это не так. Это новый Сталин в хорошем смысле слова, но не новый Сталин в плохом смысле слова".

По ее словам, у советского генсека были "хорошие и не очень хорошие черты", но нынешний лидер России якобы олицетворяет только позитив.

В завершение своей комплиментарной речи Симоньян подчеркнула личную преданность главе государства именно из-за этой вымышленной черты.

"Я просто очень это люблю, ценю в нашем президенте, – резюмировала глава RT, – и именно это заставляет меня с особой гордостью считать себя частью его команды. Именно это, а не что иное".

Подобные заявления медиаэксперты уже назвали очередным проявлением культа личности и попыткой замаскировать военные преступления под высшую благотворительность.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров выступил с очередным циничным заявлением, пытаясь выдать многолетний кровавый террор против Украины за некую "новую стратегию".