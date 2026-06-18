Порівняння з Христом та Сталіним: Симоньян шокувала мережу заявою про «неймовірне милосердя» Путіна

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Недилько Ксения
Головна редакторка пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян відзначилася новою абсурдною заявою, намагаючись відбілити імідж російського диктатора Володимира Путіна в очах іноземної аудиторії. Під час спілкування з представником Китаю вона приписала очільнику Кремля, відповідальному за масові вбивства та розв'язання найкривавішої війни у Європі з часів Другої світової, вищі релігійні чесноти.
Маргарита Симоньян
Пропагандистка запевнила, що оцінює оточуючих виключно за рівнем розвитку цієї характеристики.
Як виявилося, головним досягненням диктатора рупори Кремля тепер вважають "гуманізм".
Вона додала, що вважає свого лідера "поразительно милосердним".
Спікерка визнала, що для стороннього спостерігача така оцінка виглядає дико, зважаючи на його відкриту агресію.
Далі Симоньян дійшла до прямого порівняння з радянським тираном, чиє ім'я асоціюється з мільйонами замучених людей.
За її словами, у радянського генсека були "хороші і не дуже хороші риси", але нинішній лідер Росії нібито втілює лише позитив.
На завершення своєї компліментарної промови Симоньян підкреслила особисту відданість керівнику держави саме через цю вигадану рису.
Подібні заяви медіаексперти вже назвали черговим проявом культу особистості та спробою замаскувати воєнні злочини під "вищу благодійність".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив із черговою цинічною заявою, намагаючись видати багаторічний кривавий терор проти України за якусь "нову стратегію".