Порівняння з Христом та Сталіним: Симоньян шокувала мережу заявою про «неймовірне милосердя» Путіна

Головна редакторка пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян відзначилася новою абсурдною заявою, намагаючись відбілити імідж російського диктатора Володимира Путіна в очах іноземної аудиторії. Під час спілкування з представником Китаю вона приписала очільнику Кремля, відповідальному за масові вбивства та розв'язання найкривавішої війни у Європі з часів Другої світової, вищі релігійні чесноти.

Маргарита Симоньян

"Багатьом зараз здасться це дивним, несподіваним, та риса, яку я назву, — розпочала свій монолог Симоньян у відповідь на запитання китайського професора Чжана Вейвея про головні якості правителя РФ. — А я вважаю цю рису головною для людини. І я людей оцінюю в першу чергу, в другу і в третю і в п'яту з цієї точки зору".

Пропагандистка запевнила, що оцінює оточуючих виключно за рівнем розвитку цієї характеристики.

Як виявилося, головним досягненням диктатора рупори Кремля тепер вважають "гуманізм".

"Ось Путін Володимир Володимирович – це людина, в якій неймовірно розвинена ця риса, яку я вважаю головною для людини, — цинічно заявила Маргарита Симоньян, — і вона у нього на рівні, мені здається, наближеному до тих високих стандартів, які нам заповів Ісус Христос. Ця риса називається милосердя".

Вона додала, що вважає свого лідера "поразительно милосердним".

Спікерка визнала, що для стороннього спостерігача така оцінка виглядає дико, зважаючи на його відкриту агресію.

"Це може так не здаватися з боку, тому що його манера мови, його впевненість і навіть зухвалість його поведінки на міжнародній арені, вона може змусити припустити, що це не так, що він може бути навіть людина жорстока", — зауважила вона, спробувавши виправдати криваву репутацію Путіна.

Далі Симоньян дійшла до прямого порівняння з радянським тираном, чиє ім'я асоціюється з мільйонами замучених людей.

"Тим більше, знаючи нашу історію, з боку може здаватися, що це новий Сталін, — продовжила пропагандистка. — Це не так. Це новий Сталін у хорошому сенсі слова, але не новий Сталін у поганому сенсі слова".

За її словами, у радянського генсека були "хороші і не дуже хороші риси", але нинішній лідер Росії нібито втілює лише позитив.

На завершення своєї компліментарної промови Симоньян підкреслила особисту відданість керівнику держави саме через цю вигадану рису.

"Я просто дуже це люблю, ціную в нашому президенті, — резюмувала очільниця RT, — і саме це змушує мене з особливою гордістю вважати себе частиною його команди. Саме це, а не що інше".

Подібні заяви медіаексперти вже назвали черговим проявом культу особистості та спробою замаскувати воєнні злочини під "вищу благодійність".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив із черговою цинічною заявою, намагаючись видати багаторічний кривавий терор проти України за якусь "нову стратегію".