Среди американцев тема войны очень непопулярна: как этим пользуется Путин

Президент США Джо Байден не является ястребом, отметил политолог Юрий Богданов. При этом он подчеркнул, что в обществе в Америке запроса на участие в большой войне нет, более того, эта тема очень непопулярна. Потому, добавляет эксперт, с началом полномасштабного вторжения России в Украину администрация США решала две задачи: помочь Украине и избежать прямого столкновения между Россией и США, что могло привести к глобальной катастрофе. Этот риск реальным считают многие в США. И не зря Трамп и Ко этим пугают избирателя, добавил Богданов.

Владимир Путин

"Поэтому Путин и его банда так активно эксплуатировали темы красных линий. Это не манипуляция "страхами" Байдена или Салливана. Это влияние на общественный и элитарный дискурс, которым Байден и Ко руководствуются. Этим и объясняется логика постепенного отстранения "красных линий". Да, это та самая "политика салями", которая сводит риски ядерной эскалации и общественного недовольства к минимуму", — говорит политолог.

Впрочем, по его словам, Украине нет дела до логики осторожности в американских и европейских кабинетах. Поэтому, добавляет эксперт, у нас априори разный уровень толерантности к эскалации со стороны россиян.

"В конце концов, вторжение в Россию иллюстративно демонстрирует, что Украина готова игнорировать предостережения США и Европы. И на практике доказывать, что красные линии не работают. Ибо у нас нет других вариантов. Именно успехи ВСУ на поле боя в наступательных операциях, особенно в условиях ограниченного количества ресурсов, является ключевым фактором, который может заставить США пересмотреть свою политику", — отметил Богданов.

По его словам, учитывая развитие событий на фронте и рост давления со стороны европейских союзников, США еще при текущей администрации могут снять свои запреты.

"Точнее не так. При всем давлении со стороны оппонентов такого решения среди демократов, истерики трампистов и российских агентов им придется это сделать. Ну, или это придется сделать Гаррис, если она победит", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин надеется, если Трамп станет президентом, то заставит ВСУ выйти из Курской области.



