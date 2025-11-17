Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В российской пропаганде произошел заметные изменения и теперь США не являются главным врагом в кремлевской риторике. Их место заняла Великобритания, которую российские медиа все чаще представляют как главного "подстрекателя" Запада и ключевого оппонента Москвы. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что Кремль пытается выстроить новый формат отношений с Вашингтоном, в то же время делая Лондон центральным элементом в своих теориях заговора.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
За последние годы российская пропаганда обвинила Британию практически в каждом резонансном событии, в частности, в атаке дронов на российские аэродромы, подрыве "Северного потока" и в причастности к теракту на концерте в Москве в 2023 году. Последнее из серии обвинений со стороны РФ прозвучало от Лаврова, заявившего о якобы попытке британской разведки переманить российского пилота, управлявшего самолетом с ракетами "Кинжал" на территорию Румынии, где, как говорит российская пропаганда, его должны были сбить на территории страны НАТО. Лондон все эти заявления категорически отвергает.
Как пишет The Guardian, причина такого изменения в РФ очевидна. Кремль стремится избегать резкой критики администрации Дональда Трампа, которая может быть более благосклонна к переговорам с Москвой. В этой логике Великобритании отводится роль удобного врага, который является близким союзником США и активным сторонником военной поддержки Украины.
Российские пропагандисты все чаще говорят о Лондоне как о "главном подстрекателе мировой войны", повторяя риторику, берущую начало еще с 19 века. В современном информационном поле российские пропагандисты Британию изображают, то как падшее постколониальное государство, то как сверхмощный центр влияния, способный управлять США и Европой.
Опросы "Левада-центра" свидетельствуют, что такие нарративы работают, ведь 49% россиян считают Британию одним из главных врагов России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия озвучила угрозу нанести удар по 23 местам в Великобритании.