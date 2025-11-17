В российской пропаганде произошел заметные изменения и теперь США не являются главным врагом в кремлевской риторике. Их место заняла Великобритания, которую российские медиа все чаще представляют как главного "подстрекателя" Запада и ключевого оппонента Москвы. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что Кремль пытается выстроить новый формат отношений с Вашингтоном, в то же время делая Лондон центральным элементом в своих теориях заговора.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

За последние годы российская пропаганда обвинила Британию практически в каждом резонансном событии, в частности, в атаке дронов на российские аэродромы, подрыве "Северного потока" и в причастности к теракту на концерте в Москве в 2023 году. Последнее из серии обвинений со стороны РФ прозвучало от Лаврова, заявившего о якобы попытке британской разведки переманить российского пилота, управлявшего самолетом с ракетами "Кинжал" на территорию Румынии, где, как говорит российская пропаганда, его должны были сбить на территории страны НАТО. Лондон все эти заявления категорически отвергает.

Как пишет The Guardian, причина такого изменения в РФ очевидна. Кремль стремится избегать резкой критики администрации Дональда Трампа, которая может быть более благосклонна к переговорам с Москвой. В этой логике Великобритании отводится роль удобного врага, который является близким союзником США и активным сторонником военной поддержки Украины.

"Россия считает себя равной с США. Теперь они не могут непосредственно критиковать Трампа, то кого вы обвиняете в своих бедах, в потерях в Украине, в миллионе жертв? Вы обвиняете ближайшего к этому — британцев. Легко изобразить нас корнем всех проблем России", — сказал бывший атташе Великобритании по вопросам обороны в Москве капитан Джон Форман.

Российские пропагандисты все чаще говорят о Лондоне как о "главном подстрекателе мировой войны", повторяя риторику, берущую начало еще с 19 века. В современном информационном поле российские пропагандисты Британию изображают, то как падшее постколониальное государство, то как сверхмощный центр влияния, способный управлять США и Европой.

Опросы "Левада-центра" свидетельствуют, что такие нарративы работают, ведь 49% россиян считают Британию одним из главных врагов России.

"Очаги англофобии действительно существуют в службах безопасности, среди таких людей, как Патрушев, Бортников и Нарышкин", — сказал Форман, имея в виду трех самых влиятельных силовиков России, однако заметив, что "Они беспокоятся о нас гораздо больше, чем мы о них. Это не взаимные отношения, рядовой британец на улице и не подозревает, что такая ненависть существует".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия озвучила угрозу нанести удар по 23 местам в Великобритании.