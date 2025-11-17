США більше не ворог: російська пропаганда націлилася на нову країну

У російській пропаганді відбувся помітний зсув і тепер США не є головним ворогом у кремлівській риториці. Їхнє місце зайняла Велика Британія, яку російські медіа дедалі частіше представляють як головного "підбурювача" Заходу та ключового опонента Москви. Про це пише The Guardian, зазначаючи, що Кремль намагається вибудувати новий формат відносин із Вашингтоном, водночас роблячи Лондон центральним елементом у своїх теоріях змови.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

За останні роки російська пропаганда звинуватила Британію практично в кожній резонансній події, зокрема, в атаці дронів на російські аеродроми, підриві "Північного потоку" та у причетності до теракту на концерті в Москві у 2023 році. Останнє з серії звинувачень з боку РФ прозвучало від Лаврова, який заявив про нібито спробу британської розвідки переманити російського пілота, що керував літаком із ракетами "Кинжал" на територію Румунії, де, як говорить російська пропаганда, його мали збити на території країни НАТО. Лондон усі ці заяви категорично відкидає.

Як пише The Guardian, причину такої зміни в РФ очевидні. Кремль прагне уникати різкої критики адміністрації Дональда Трампа, яка може бути більш прихильною до переговорів із Москвою. У цій логіці Великій Британії відводиться роль зручного ворога, який є близьким союзником США та активний прихильник військової підтримки України.

"Росія вважає себе рівною зі США. Тепер вони не можуть безпосередньо критикувати Трампа, то кого ви звинувачуєте у своїх бідах, у втратах в Україні, у мільйоні жертв? Ви звинувачуєте найближчого до цього — британців. Легко зобразити нас коренем усіх проблем Росії", — сказав колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві капітан Джон Форман.

Російські пропагандисти дедалі частіше говорять про Лондон як про "головного підбурювача світової війни", повторюючи риторику, що бере початок ще з 19 століття. У сучасному інформаційному полі російські пропагандисти Британію зображують, то як занепалу постколоніальну державу, то як надпотужний центр впливу, здатний керувати США та Європою.

Опитування "Левада-центру" свідчать, що такі наративи працюють, адже 49% росіян вважають Британію одним із головних ворогів Росії.

"Осередки англофобії справді існують у службах безпеки, серед таких людей, як Патрушев, Бортніков та Наришкін", – сказав Форман, маючи на увазі трьох найвпливовіших силовиків Росії, однак зауваживши, що "Вони турбуються про нас набагато більше, ніж ми про них. Це не взаємні стосунки, пересічний британець на вулиці й гадки не має, що така ненависть існує".

