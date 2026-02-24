США могут вступить в новую затяжную войну: к чему склоняется Трамп

Глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может создать серьезные риски для Соединенных Штатов Америки.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Речь идет, в частности, о возможном втягивании страны в длительный конфликт. Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщает Axios. В администрации Дональд Трамп продолжаются дискуссии о том, как действовать по Ирану и какие последствия будет иметь каждый из возможных сценариев.

Часть людей из окружения американского президента призывает к осторожности. В то же время, некоторые собеседники считают, что сам Трамп склоняется к варианту нанесения удара по Ирану.

Журналисты отмечают, что Кейн является главным военным советником Трампа и пользуется значительным доверием президента США, поэтому его позиция может оказать решающее влияние. Источники издания отмечают, что в настоящее время никто не поддерживает идею вторжения или проведения наземной военной операции на территории Ирана. Сам Кейн в ходе обсуждения демонстрировал осторожный подход.

Один из собеседников описал Кейна как "нерешительного воина" в вопросе Ирана. Генерал считает, что ставки в крупной операции против Ирана значительно выше, а риск втянуться в сложный конфликт и понести потери — больше, чем во время операции в Венесуэле, когда был захвачен диктатор Николас Мадуро.

Неназванный источник журналистов сообщил, что хотя Кейн не выступает за нанесение удара по Ирану, он поддержит и выполнит любое решение, которое примет Трамп.

Другой собеседник отметил, что Кейн не относится к возможной военной кампании против Ирана скептически, однако "трезво и реалистично" оценивает шансы на успех и возможные последствия после начала войны.

"Кейн был единственным военным лидером, который в последние недели информировал Трампа об Иране. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер не был приглашен на встречи, созванные Трампом по иранскому вопросу, и не разговаривал с президентом с начала кризиса в начале января", — добавляет издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты сосредоточили вблизи Ирана до половины боевой авиации в мире. Об этом заявил директор-основатель Чикагского проекта по безопасности и угроз Пейп.

По его словам, ранее Вашингтон не сконцентрировал столь значительные авиационные силы против потенциального противника без фактического начала ударов. Речь идет о масштабной передислокации истребителей и вспомогательной авиации в Ближний Восток. На фоне роста напряжения российские СМИ сообщают о вывозе семей российских дипломатов из стран Ближнего Востока в Москву. Официальных комментариев от российской стороны пока нет.