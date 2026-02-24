logo

Россия США могут вступить в новую затяжную войну: к чему склоняется Трамп
США могут вступить в новую затяжную войну: к чему склоняется Трамп

У Дональда Трампа продолжаются дискуссии о том, как поступить с Ираном.

24 февраля 2026, 03:40
Автор:
Лиля Воробьева

Глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может создать серьезные риски для Соединенных Штатов Америки.

США могут вступить в новую затяжную войну: к чему склоняется Трамп

Речь идет, в частности, о возможном втягивании страны в длительный конфликт. Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщает Axios. В администрации Дональд Трамп продолжаются дискуссии о том, как действовать по Ирану и какие последствия будет иметь каждый из возможных сценариев.

Часть людей из окружения американского президента призывает к осторожности. В то же время, некоторые собеседники считают, что сам Трамп склоняется к варианту нанесения удара по Ирану.

Журналисты отмечают, что Кейн является главным военным советником Трампа и пользуется значительным доверием президента США, поэтому его позиция может оказать решающее влияние. Источники издания отмечают, что в настоящее время никто не поддерживает идею вторжения или проведения наземной военной операции на территории Ирана. Сам Кейн в ходе обсуждения демонстрировал осторожный подход.

Один из собеседников описал Кейна как "нерешительного воина" в вопросе Ирана. Генерал считает, что ставки в крупной операции против Ирана значительно выше, а риск втянуться в сложный конфликт и понести потери — больше, чем во время операции в Венесуэле, когда был захвачен диктатор Николас Мадуро.

Неназванный источник журналистов сообщил, что хотя Кейн не выступает за нанесение удара по Ирану, он поддержит и выполнит любое решение, которое примет Трамп.

Другой собеседник отметил, что Кейн не относится к возможной военной кампании против Ирана скептически, однако "трезво и реалистично" оценивает шансы на успех и возможные последствия после начала войны.

"Кейн был единственным военным лидером, который в последние недели информировал Трампа об Иране. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер не был приглашен на встречи, созванные Трампом по иранскому вопросу, и не разговаривал с президентом с начала кризиса в начале января", — добавляет издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты сосредоточили вблизи Ирана до половины боевой авиации в мире. Об этом заявил директор-основатель Чикагского проекта по безопасности и угроз Пейп.

По его словам, ранее Вашингтон не сконцентрировал столь значительные авиационные силы против потенциального противника без фактического начала ударов. Речь идет о масштабной передислокации истребителей и вспомогательной авиации в Ближний Восток. На фоне роста напряжения российские СМИ сообщают о вывозе семей российских дипломатов из стран Ближнего Востока в Москву. Официальных комментариев от российской стороны пока нет.



Источник: https://www.axios.com/2026/02/23/iran-strike-trump-gen-dan-caine-vance-rubio
