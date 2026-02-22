logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Дійсно лякає: США зосередили до половини світової бойової авіації біля Ірану

США зосередили біля Ірану до половини своєї бойової авіації у світі, що, за словами експерта, є безпрецедентним кроком без початку бойових дій

22 лютого 2026, 18:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сполучені Штати зосередили поблизу Ірану до половини своєї бойової авіації у світі. Про це заявив директор-засновник Чиказького проєкту з безпеки та загроз Пейп.

Готовність США до початку бойових дій

За його словами, раніше Вашингтон не концентрував настільки значні авіаційні сили проти потенційного противника без фактичного початку ударів. Йдеться про масштабну передислокацію винищувачів і допоміжної авіації до регіону Близького Сходу.

На тлі зростання напруження російські ЗМІ повідомляють про вивезення сімей російських дипломатів із країн Близького Сходу до Москви. Офіційних коментарів від російської сторони наразі немає.

Ситуація розвивається на тлі жорстких заяв між Вашингтоном і Тегераном та обговорення можливих сценаріїв ескалації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сполучені Штати очікують від Ірану детальну письмову пропозицію щодо нової ядерної угоди протягом 48 годин. Якщо Тегеран надасть проєкт, Вашингтон готовий провести черговий раунд переговорів уже цієї п’ятниці в Женеві. В іншому випадку США можуть провести військову операцію проти Ірану.  Про це повідомляє Axios із посиланням на американського високопосадовця.
За даними джерел Axios, нинішній дипломатичний тиск може стати останнім шансом для досягнення домовленостей між Іраном та США перед можливим переходом до силового сценарію. За словами співрозмовника видання адміністрація президента Дональда Трампа розглядає цей етап як вирішальний. У разі провалу переговорів США та Ізраїль можуть вдатися до масштабної військової операції проти Ірану. 



Джерело: https://x.com/ProfessorPape/status/2025214568050446627
