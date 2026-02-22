Дійсно лякає: США зосередили до половини світової бойової авіації біля Ірану

Рубрики
Ткачова Марія
Сполучені Штати зосередили поблизу Ірану до половини своєї бойової авіації у світі. Про це заявив директор-засновник Чиказького проєкту з безпеки та загроз Пейп.
Готовність США до початку бойових дій
За його словами, раніше Вашингтон не концентрував настільки значні авіаційні сили проти потенційного противника без фактичного початку ударів. Йдеться про масштабну передислокацію винищувачів і допоміжної авіації до регіону Близького Сходу.
На тлі зростання напруження російські ЗМІ повідомляють про вивезення сімей російських дипломатів із країн Близького Сходу до Москви. Офіційних коментарів від російської сторони наразі немає.
Ситуація розвивається на тлі жорстких заяв між Вашингтоном і Тегераном та обговорення можливих сценаріїв ескалації.