США можуть вступити у нову затяжну війну: до чого схиляється Трамп

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Ден Кейн вважає, що військова кампанія проти Ірану може створити серйозні ризики для Сполучених Штатів Америки.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Йдеться, зокрема, про можливе втягування країни у тривалий конфлікт. Про це з посиланням на два поінформовані джерела повідомляє Axios. В адміністрації Дональд Трамп тривають дискусії щодо того, як діяти стосовно Ірану та які наслідки матиме кожен із можливих сценаріїв.

Частина людей із оточення американського президента закликає до обережності. Водночас деякі співрозмовники вважають, що сам Трамп схиляється до варіанту нанесення удару по Ірану.

Журналісти зазначають, що Кейн є головним військовим радником Трампа і користується значною довірою президента США, тому його позиція може мати вирішальний вплив. Джерела видання наголошують, що наразі ніхто не підтримує ідею вторгнення або проведення наземної військової операції на території Ірану. Сам Кейн під час обговорень демонстрував обережний підхід.

Один зі співрозмовників описав Кейна як "нерішучого воїна" у питанні Ірану. Генерал вважає, що ставки у великій операції проти Ірану значно вищі, а ризик втягнутися у складний конфлікт і зазнати втрат — більший, ніж під час операції у Венесуелі, коли був захоплений диктатор Ніколас Мадуро.

Неназване джерело журналістів повідомило, що хоча Кейн не виступає за нанесення удару по Ірану, він підтримає і виконає будь-яке рішення, яке ухвалить Трамп.

Інший співрозмовник зазначив, що Кейн не ставиться до можливої військової кампанії проти Ірану скептично, однак "тверезо і реалістично" оцінює шанси на успіх і можливі наслідки після початку війни.

"Кейн був єдиним військовим лідером, який останніми тижнями інформував Трампа щодо Ірану. Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер не був запрошений на зустрічі, скликані Трампом з іранського питання, і не розмовляв із президентом від початку кризи на початку січня", — додає видання.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Сполучені Штати зосередили поблизу Ірану до половини своєї бойової авіації у світі. Про це заявив директор-засновник Чиказького проєкту з безпеки та загроз Пейп.

За його словами, раніше Вашингтон не концентрував настільки значні авіаційні сили проти потенційного противника без фактичного початку ударів. Йдеться про масштабну передислокацію винищувачів і допоміжної авіації до регіону Близького Сходу. На тлі зростання напруження російські ЗМІ повідомляють про вивезення сімей російських дипломатів із країн Близького Сходу до Москви. Офіційних коментарів від російської сторони наразі немає.