logo

BTC/USD

75921

ETH/USD

2312.91

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «США не спасут Европу»: Медведев бросил жёсткий сигнал Западу
commentss НОВОСТИ Все новости

«США не спасут Европу»: Медведев бросил жёсткий сигнал Западу

В Москве уверяют: в случае конфликта с Россией Европа останется один на один - без поддержки Вашингтона

21 апреля 2026, 14:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев сделал резонансное заявление о перспективах безопасности Европы. По его мнению, США не станут вмешиваться в возможный конфликт между Россия и европейскими странами.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Медведев утверждает, что речь идёт не только о текущих разногласиях между Вашингтоном и европейскими союзниками или внешнеполитических приоритетах, включая напряжённость вокруг Ближнего Востока. Он считает, что причина глубже – стратегическая: США якобы не заинтересованы в защите Европы как таковой.

В своей риторике путинский чиновник резко раскритиковал европейские государства, сравнив их с "обременительным родственником", который зависит от поддержки извне. 

По его словам, Европа привыкла рассчитывать на ресурсы и безопасность, обеспечиваемые Соединёнными Штатами.

На этом фоне Дмитрий Медведев призвал европейские страны трезво оценивать собственные возможности, особенно в контексте заявлений о готовности противостоять России. Он намекнул, что без поддержки США такие сценарии выглядят малореалистичными.

Подобные заявления отражают усиливающуюся информационную риторику Москвы на фоне напряжённых отношений с Западом. В то же время страны Европы продолжают укреплять оборонное сотрудничество в рамках НАТО и наращивать собственные военные возможности, несмотря на подобные сигналы со стороны российских представителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России прозвучали новые резкие заявления в адрес европейских стран, поддерживающих Украину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударами по объектам в Европе, которые, по утверждению Москвы, связаны с производством дронов для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости