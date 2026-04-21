«США не спасут Европу»: Медведев бросил жёсткий сигнал Западу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев сделал резонансное заявление о перспективах безопасности Европы. По его мнению, США не станут вмешиваться в возможный конфликт между Россия и европейскими странами.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Медведев утверждает, что речь идёт не только о текущих разногласиях между Вашингтоном и европейскими союзниками или внешнеполитических приоритетах, включая напряжённость вокруг Ближнего Востока. Он считает, что причина глубже – стратегическая: США якобы не заинтересованы в защите Европы как таковой.

В своей риторике путинский чиновник резко раскритиковал европейские государства, сравнив их с "обременительным родственником", который зависит от поддержки извне.

По его словам, Европа привыкла рассчитывать на ресурсы и безопасность, обеспечиваемые Соединёнными Штатами.

На этом фоне Дмитрий Медведев призвал европейские страны трезво оценивать собственные возможности, особенно в контексте заявлений о готовности противостоять России. Он намекнул, что без поддержки США такие сценарии выглядят малореалистичными.

Подобные заявления отражают усиливающуюся информационную риторику Москвы на фоне напряжённых отношений с Западом. В то же время страны Европы продолжают укреплять оборонное сотрудничество в рамках НАТО и наращивать собственные военные возможности, несмотря на подобные сигналы со стороны российских представителей.

